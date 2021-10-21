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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 27 бер, 2022 21:11
Вообще-то после такого фокуса они могут просто уйти из Украины. Об этом Гетманцев не подумал?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37
Сибарит написав: greenozon написав:
Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 12 березня)
Из списка исчез Cummins, что не может не радовать. Надеюсь, поставки остановлены полностью.
Армия, конечно, запчастями запаслась, но ресурс не бесконечен.
Я не зря радовался.
Из новостной ленты:
По данным украинской разведки, из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа. Ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КАМАЗ: современные модели комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). На предприятии были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими".
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