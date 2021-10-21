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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:11

  greenozon написав:Україна має намір підняти в 1,5 раза низку податків компаніям, що залишаються на ринку РФ
https://interfax.com.ua/news/economic/818516.html

Вообще-то после такого фокуса они могут просто уйти из Украины. Об этом Гетманцев не подумал?
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37

  Сибарит написав:
  greenozon написав:Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 12 березня)

Из списка исчез Cummins, что не может не радовать. Надеюсь, поставки остановлены полностью.
Армия, конечно, запчастями запаслась, но ресурс не бесконечен.

Я не зря радовался.
Из новостной ленты:
По данным украинской разведки, из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа. Ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КАМАЗ: современные модели комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). На предприятии были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:00

Что нам стоит дом построить...

Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel и подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры.
Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства.
https://focus.ua/digital/510906-putin-z ... espechenie
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:08

  fler написав:Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel и подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры.
Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства.
https://focus.ua/digital/510906-putin-z ... espechenie


Ну, как говорится, удачи им. :mrgreen: :lol:
максимум что смогут, так это крякнуть ОС Windows и на заставке написать ОС "Окна России" и переклеить лейблы на контрабандной технике Intel, IBM. :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 19202122
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