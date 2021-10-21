greenozon написав:Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 12 березня)
Из списка исчез Cummins, что не может не радовать. Надеюсь, поставки остановлены полностью. Армия, конечно, запчастями запаслась, но ресурс не бесконечен.
Я не зря радовался. Из новостной ленты:
По данным украинской разведки, из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа. Ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КАМАЗ: современные модели комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). На предприятии были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими".
Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel и подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства. https://focus.ua/digital/510906-putin-z ... espechenie
fler написав:Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel и подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства. https://focus.ua/digital/510906-putin-z ... espechenie
Ну, как говорится, удачи им. максимум что смогут, так это крякнуть ОС Windows и на заставке написать ОС "Окна России" и переклеить лейблы на контрабандной технике Intel, IBM.