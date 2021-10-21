Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:09

fler написав: Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства.

Alex2007 написав: переклеить лейблы на контрабандной технике Intel, IBM переклеить лейблы на контрабандной технике Intel, IBM

в теории можно наняв индусов на аутсорсе и местных говрокодеров аналогичного качества. и если чтобы говнокод кое-как работал можно еще в теории в 10 раз увеличить кол-во серверов. то непонятно как быть с дырами в безопасностина vc есть разбор двух аналогов клиента инстаграмма. если кратко - 1й аналог это украденный у турецких разработчиков продукт на старой версии php который не масштабируется выше 100к пользователей и проще создать чтото с 0 чем исправлять. 2я говноаппка от сокурсника владельца телеграмма. в тестах показала в 10 раз более высокое использование ресурсов сервера чем аналог от другого разработчика сделанный за 4 дня на энергетиках. вывод из статьи + комментариев - в целом неважно качество первоначального продукта. если на хайпе получить инвесторов то в теории можно в будущем нанять нормальных разработчиков(если таковые найдутся) и переписать говнокод с 0. а фаундерам иметь прибыль если взлетит.для критической инфраструктуры переклеивать лейблы не лучшая идея из соображений безопасности. вопрос как завести контрабасом байкалов и других местных процессоров