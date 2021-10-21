greenozon написав:Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 12 березня)
Из списка исчез Cummins, что не может не радовать. Надеюсь, поставки остановлены полностью. Армия, конечно, запчастями запаслась, но ресурс не бесконечен.
Я не зря радовался. Из новостной ленты:
По данным украинской разведки, из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа. Ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КАМАЗ: современные модели комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). На предприятии были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими".
Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel и подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства. https://focus.ua/digital/510906-putin-z ... espechenie
fler написав:Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel и подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства. https://focus.ua/digital/510906-putin-z ... espechenie
Ну, как говорится, удачи им. максимум что смогут, так это крякнуть ОС Windows и на заставке написать ОС "Окна России" и переклеить лейблы на контрабандной технике Intel, IBM.
Microsoft не будет полностью уходить из россии — она не хочет лишать поддержки тех, кто «ни в чём не виноват»
Компания продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами. В Microsoft заявили, что компания несёт «моральную ответственность» за защиту людей, но при этом обсуждает с Великобританией, США и ЕС возможное прекращение любых услуг и поддержки в россии.
fler написав:Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства.
в теории можно наняв индусов на аутсорсе и местных говрокодеров аналогичного качества. и если чтобы говнокод кое-как работал можно еще в теории в 10 раз увеличить кол-во серверов. то непонятно как быть с дырами в безопасности на vc есть разбор двух аналогов клиента инстаграмма. если кратко - 1й аналог это украденный у турецких разработчиков продукт на старой версии php который не масштабируется выше 100к пользователей и проще создать чтото с 0 чем исправлять. 2я говноаппка от сокурсника владельца телеграмма. в тестах показала в 10 раз более высокое использование ресурсов сервера чем аналог от другого разработчика сделанный за 4 дня на энергетиках. вывод из статьи + комментариев - в целом неважно качество первоначального продукта. если на хайпе получить инвесторов то в теории можно в будущем нанять нормальных разработчиков(если таковые найдутся) и переписать говнокод с 0. а фаундерам иметь прибыль если взлетит.
Alex2007 написав:переклеить лейблы на контрабандной технике Intel, IBM
для критической инфраструктуры переклеивать лейблы не лучшая идея из соображений безопасности. вопрос как завести контрабасом байкалов и других местных процессоров
wtf написав:для критической инфраструктуры переклеивать лейблы не лучшая идея из соображений безопасности
рассказываю, купили мы на пробу принтеры эпсон для американского рынка, после установки драйверов выскочило сообщение системная ошибка обратитесь к поставщику. Только перепрошивка принтера его реанимировла. Везде стоят защиты, много чего можно заблокировать если производитель не хочет чтобы его оборудование использовалось в такой способ. То есть ещё нужна армия хакеров чтобы взламывать по и обходить ограничения. Не то чтобы невозможно, но затратно. Особенно то что касается атомной энергетики или авиации, хакеры там такого нахакают.