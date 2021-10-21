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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 13:34

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  otg написав:Экономисты предсказали


  otg написав:По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200−300 млрд.


які економісти, де їх ФІО?:
за бабки в Блумбергу вже не раз публікували рашиську дезу

2) наразі усі контракти - довгострокові, ціна +- 250$ (спот - 1200-1400 але по споту працює пару відсотків бізнесу)


усі решта розрахунків - вологі мрії мразів із підарашки

сорт Urals - ніхто не купує за винятком якось мізеру в Індії

PS - не пишіть сюда смердюче гівно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 14:22

otg
Можна порахувати.
Добувають 10 мільйонів барелів в день, експортують приблизно 7.
7 млн * 365 днів * 100$ = 255 лярдів.
І це без дисконту. Реально менше.
Газ - це значно менше. Колись рахував - там 50-70 лярдів по старих цінах. А ціни контрактів сильно не змінились, тому що там прив'язка до нафти а не до спотових цін.
Всього маємо десь 300 лярдів.
Я давно про це писав - бабла у них немеряно. І якщо у них буде 100% можливість вільно тратити ці гроші - то вони будуть в шоколаді.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 17:31

Німецька група Henkel призупинили виробництво в Україні, проте в Росії продовжить працювати Джерело: https://biz.censor.net/n3331292
Хоча Henkel припинила інвестиції, відмовилася від реклами та спонсорських проектів у Росії, вона як і раніше продовжує виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.
Головний виконавчий директор компанії Карстен Кнобель додав, що Henkel відповідає за 2,5 тис. співробітників у Росії.
"Повний вихід з російського бізнесу може мати далекосяжні наслідки, зокрема для наших місцевих співробітників", – сказав він.
Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей. Джерело: https://biz.censor.net/n3331292
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:58

  greenozon написав:
PS - не пишіть сюда смердюче гівно
Я не пишу, а вставил цитату. Я просто не люблю шапкозакидательства. Все санкци, санкции. Да не помогут нам эти санкции. По продуктам они себя обеспечивают. Приток валюты от нефтедолларов останется. Импорт сократился, долларов будет в избытке. Да кто то не купит импортную какую то игрушку, чем это нам поможет? При чем заменят на китайские. Возможно что то там по военпрому будут проблемы, но начнут контрабасом завозить.Вы не заметили что в раше дали зеленый цвет контрабасу и контрафакту? Даже лекарства разрешили завозить в импортной упаковке.
otg
 
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