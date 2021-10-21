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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.
2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.
3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.

Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:50

  Сибарит написав:3. Для влияния санкций нужно время.

Здесь есть много, НО. Некоторые страны не присоединились к санкциям, другие не собираются, точечно, как например ЖД Финляндии уже их отменило. Санкции должны быть или длительными или действительно масштабными, ничего подобного судя из ответов и результатов - нет. Чем все что есть сейчас поможет Украине, если доход страны агрессора будет расти постоянно - понять несложно.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:12

  Сибарит написав:
  helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.
2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.
3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.

Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.

Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.
Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.
Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.
А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.
З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.
Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.
При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".
У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:04

  somilitark написав:
  Сибарит написав:
  helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.
2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.
3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.

Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.

Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.
Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.
Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.
А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.
З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.
Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.
При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".
У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76(((
Все оно так. Но от этих санкций они не умрут. И выросшие цены на чай, кофе и конфеты войну не остановят. Я много раз рассказывал в С. Корее люди голодают порой, но любят своего Кима. В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее.
otg
 
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