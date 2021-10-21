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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 22232425 Додано: Чет 07 кві, 2022 15:40 Re: Валютный рынок в контексте ДС helter написав: В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только? В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.

2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.

3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.



Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить. 1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6435 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5432 раз. Подякували: 16390 раз. Профіль 42 21 29 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 кві, 2022 15:50 Сибарит написав: 3. Для влияния санкций нужно время. 3. Для влияния санкций нужно время.

Здесь есть много, НО. Некоторые страны не присоединились к санкциям, другие не собираются, точечно, как например ЖД Финляндии уже их отменило. Санкции должны быть или длительными или действительно масштабными, ничего подобного судя из ответов и результатов - нет. Чем все что есть сейчас поможет Украине, если доход страны агрессора будет расти постоянно - понять несложно. Здесь есть много, НО. Некоторые страны не присоединились к санкциям, другие не собираются, точечно, как например ЖД Финляндии уже их отменило. Санкции должны быть или длительными или действительно масштабными, ничего подобного судя из ответов и результатов - нет. Чем все что есть сейчас поможет Украине, если доход страны агрессора будет расти постоянно - понять несложно. helter Повідомлень: 28 З нами з: 12.05.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 кві, 2022 16:12 Сибарит написав: helter написав: В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только? В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.

2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.

3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.



Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить. 1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.

Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.

Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.

Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.

А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.

З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.

Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.

При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".

У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76((( Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76((( somilitark

Повідомлень: 12295 З нами з: 30.12.09 Подякував: 529 раз. Подякували: 3349 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:04 somilitark написав: Сибарит написав: helter написав: В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только? В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.

2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.

3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.



Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить. 1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.

Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.

Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.

Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.

А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.

З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.

Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.

При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".

У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76((( Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76((( Все оно так. Но от этих санкций они не умрут. И выросшие цены на чай, кофе и конфеты войну не остановят. Я много раз рассказывал в С. Корее люди голодают порой, но любят своего Кима. В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее. Все оно так. Но от этих санкций они не умрут. И выросшие цены на чай, кофе и конфеты войну не остановят. Я много раз рассказывал в С. Корее люди голодают порой, но любят своего Кима. В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее. otg Повідомлень: 2637 З нами з: 14.08.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:02 otg написав: В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее. В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее. З хлібом - може й не буде..

Але воювати вони не зможуть ( до речі так само як і північнокорейці) З хлібом - може й не буде..Але воювати вони не зможуть ( до речі так само як і північнокорейці) budivelnik

Повідомлень: 25581 З нами з: 15.01.09 Подякував: 251 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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