helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают. 2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет. 3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.
Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.
Сибарит написав:3. Для влияния санкций нужно время.
Здесь есть много, НО. Некоторые страны не присоединились к санкциям, другие не собираются, точечно, как например ЖД Финляндии уже их отменило. Санкции должны быть или длительными или действительно масштабными, ничего подобного судя из ответов и результатов - нет. Чем все что есть сейчас поможет Украине, если доход страны агрессора будет расти постоянно - понять несложно.
helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают. 2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет. 3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.
Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.
Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів. Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок. Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів. А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено. З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76. Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях. При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє". У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76(((
helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают. 2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет. 3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.
Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.
Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів. Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок. Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів. А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено. З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76. Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях. При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє". У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76(((
Все оно так. Но от этих санкций они не умрут. И выросшие цены на чай, кофе и конфеты войну не остановят. Я много раз рассказывал в С. Корее люди голодают порой, но любят своего Кима. В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее.
В окупованому Криму нова курсова "фішка", працює пару банків рога і копита, валюту можна тільки здати, по курсу нижче офіційного, купівля-продаж валюти поза межами банків карається покищо штрафом на рівні 75 або 100% від суми обміну. Так ось новий подарунок валютотримачам, банки ввели комісію при прийомі валюти, наразі всього 20%))) Тобто курс по прийому вже 56 і нижче, тролі зрадники будуть задоволені, дедоларизація набирає обертів. Чекаємо на реформу павлова, за 3 дні, серед которих субота короткий день і неділя вихідний, всі валютотримачі будуть зобов'язані здати наявну валюту по курсу 1 до 10 чи один до одного. Треба йти до кінця з вождем, на будь яку забаганку треба вигукувати: чого так дового тягнули, ми чекали такого ще позавчора)))
Добрі новини в копілку! --- EPAM після тимчасової зупинки повністю йде з Росії EPAM, американська компанія з білоруським корінням, має офіси в Москві, Санкт-Петербурзі, Саратові, Волгограді, Нижньому Новгороді, Іжевську, Рязані, Самарі, Твері, Краснодарі, Тольятті. Росія для EPAM – третя локація за кількістю співробітників. У 2021 року в офісах компанії працювало майже 9 тисяч осіб.
otg написав:В оркостане даже близко не будет таких проблем как в С. Корее.
З хлібом - може й не буде.. Але воювати вони не зможуть ( до речі так само як і північнокорейці)
Це через рік-два, нам би вистояти сьогодні. Цікаво Кім Чин ІР дав ракети?
По перше - стоїмо По друге - зі слів Жданова, в Кіма сотня-друга ракет..навіть якщо й дав - то точно не всі, а в нас як мінімум + 4-6 пускових установок С300 + 40 ракет до них тільки за вчора По третє - а те що нас насичують зброєю роль має чи ні? По кількості наша армія сьогодні не поступається педераційній По мотивації - на голову вище По озброєнню - з наявним відбили Київ+Чернігів+Суми,... А що зможемо зробити якщо кількість/якість зброї в нас покращиться? А це ж йде не по дням а по годинам... ПС деякі покращення бачив на свої очі