budivelnik написав:По озброєнню - з наявним відбили Київ+Чернігів+Суми,...
Ну да, аде не зовсім вибили. Вдарили по тилам маленькитми группами, що паралізувало тилове забеспечення. Вони відступили. Тим більш командування змінило тактику та напрям удару. Хтось нарешті почитав підручник по тактиці ведення бою. Не факт що такий фінт наших ССО вийде на сході. Там степи і все як на ладоні, тут потрібне зовсім друге озброєння, а його дають дуже мляво. Да й їх віськ тут більше буде в рази.
otg По порядку 1 Відбили...а як відбили - не суть важливо 2 Київ ще тиждень тому був основним напрямком удару.... - сьогодні від нього відмовились.
Питання Як називається фінт вухами,коли ворог міняє основний напрямок удару? По зброї Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
По зброї Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
Я не про те. Нам потрібні не тільки ПТ зброя типу джевелінів. Іх дійсно достатньо, навіть ворогу де що дісталося, що обурює. Відступаєте хоть підервіть, але є як є. Воювати в степах з тою зброєю що є, проти до зубів озброєнного ворога, при підтримці в них ракет та авіації буде дуже складно.
budivelnik написав:otg По зброї Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
Я не про те. Нам потрібні не тільки ПТ зброя типу джевелінів. Іх дійсно достатньо, навіть ворогу де що дісталося, що обурює. Відступаєте хоть підервіть, але є як є. Воювати в степах з тою зброєю що є, проти до зубів озброєнного ворога, при підтримці в них ракет та авіації буде дуже складно.
1 Воювати ніколи не було легко 2 В реальній війні завжди є моменти втрати озброєння... Не треба бути святішим від Папи Римського і вимагати від когось бути Ангелом, самостійно не дотягуючи навіть до звання чорт... 3 З того що я бачив і читав С300 , гаубиці - це далеко не джавеліни.... і ці гаубиці з С300 вже пару днів як там де треба.