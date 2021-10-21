budivelnik написав:По озброєнню - з наявним відбили Київ+Чернігів+Суми,...
Ну да, аде не зовсім вибили. Вдарили по тилам маленькитми группами, що паралізувало тилове забеспечення. Вони відступили. Тим більш командування змінило тактику та напрям удару. Хтось нарешті почитав підручник по тактиці ведення бою. Не факт що такий фінт наших ССО вийде на сході. Там степи і все як на ладоні, тут потрібне зовсім друге озброєння, а його дають дуже мляво. Да й їх віськ тут більше буде в рази.
otg По порядку 1 Відбили...а як відбили - не суть важливо 2 Київ ще тиждень тому був основним напрямком удару.... - сьогодні від нього відмовились.
Питання Як називається фінт вухами,коли ворог міняє основний напрямок удару? По зброї Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
По зброї Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
Я не про те. Нам потрібні не тільки ПТ зброя типу джевелінів. Іх дійсно достатньо, навіть ворогу де що дісталося, що обурює. Відступаєте хоть підервіть, але є як є. Воювати в степах з тою зброєю що є, проти до зубів озброєнного ворога, при підтримці в них ракет та авіації буде дуже складно.
budivelnik написав:otg По зброї Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
Я не про те. Нам потрібні не тільки ПТ зброя типу джевелінів. Іх дійсно достатньо, навіть ворогу де що дісталося, що обурює. Відступаєте хоть підервіть, але є як є. Воювати в степах з тою зброєю що є, проти до зубів озброєнного ворога, при підтримці в них ракет та авіації буде дуже складно.
1 Воювати ніколи не було легко 2 В реальній війні завжди є моменти втрати озброєння... Не треба бути святішим від Папи Римського і вимагати від когось бути Ангелом, самостійно не дотягуючи навіть до звання чорт... 3 З того що я бачив і читав С300 , гаубиці - це далеко не джавеліни.... і ці гаубиці з С300 вже пару днів як там де треба.
❗️Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
❗️Банк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты
Распоряжение подписано зампредом ЦБ Филиппом Габунией, копия документа есть у «Коммерсанта». Информацию также подтвердили участники рынка. Решение вступит в силу 11 апреля. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца: 3 марта она составляла 30%, но на следующий день комиссия была снижена до 12% (как для физических, так и для юридических лиц).