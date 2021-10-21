Додано: Суб 09 кві, 2022 06:37

❗️Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой



Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.



Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.



Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.



❗️Банк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты



Распоряжение подписано зампредом ЦБ Филиппом Габунией, копия документа есть у «Коммерсанта». Информацию также подтвердили участники рынка. Решение вступит в силу 11 апреля. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца: 3 марта она составляла 30%, но на следующий день комиссия была снижена до 12% (как для физических, так и для юридических лиц).