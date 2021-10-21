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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:18

  budivelnik написав:По озброєнню - з наявним відбили Київ+Чернігів+Суми,...
Ну да, аде не зовсім вибили. Вдарили по тилам маленькитми группами, що паралізувало тилове забеспечення. Вони відступили. Тим більш командування змінило тактику та напрям удару. Хтось нарешті почитав підручник по тактиці ведення бою. Не факт що такий фінт наших ССО вийде на сході. Там степи і все як на ладоні, тут потрібне зовсім друге озброєння, а його дають дуже мляво. Да й їх віськ тут більше буде в рази.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:32

otg
По порядку
1 Відбили...а як відбили - не суть важливо
2 Київ ще тиждень тому був основним напрямком удару.... - сьогодні від нього відмовились.

Питання
Як називається фінт вухами,коли ворог міняє основний напрямок удару?
По зброї
Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:50

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  greenozon написав:EPAM після тимчасової зупинки повністю йде з Росії

там не все так однозначно
https://ebanoe.it/2022/03/18/epam-senior-idiot/
ІПАМ попри голосні заяви (4.03) «ми не будемо обслуговувати кліентів на росії», станом на сьогоднішній ранок (18.03) все ще мав відкриті вакансіі у Рашці
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:50

  budivelnik написав:otg

По зброї
Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
Я не про те. Нам потрібні не тільки ПТ зброя типу джевелінів. Іх дійсно достатньо, навіть ворогу де що дісталося, що обурює. Відступаєте хоть підервіть, але є як є. Воювати в степах з тою зброєю що є, проти до зубів озброєнного ворога, при підтримці в них ракет та авіації буде дуже складно.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:59

  otg написав:
  budivelnik написав:otg
По зброї
Дають настільки швидко - наскільки ми в стані його переварити..адже створити склади ми не маємо права, у ворога ще достатньо ракет.
Я не про те. Нам потрібні не тільки ПТ зброя типу джевелінів. Іх дійсно достатньо, навіть ворогу де що дісталося, що обурює. Відступаєте хоть підервіть, але є як є. Воювати в степах з тою зброєю що є, проти до зубів озброєнного ворога, при підтримці в них ракет та авіації буде дуже складно.
1 Воювати ніколи не було легко
2 В реальній війні завжди є моменти втрати озброєння...
Не треба бути святішим від Папи Римського і вимагати від когось бути Ангелом, самостійно не дотягуючи навіть до звання чорт...
3 З того що я бачив і читав
С300 , гаубиці - це далеко не джавеліни....
і ці гаубиці з С300 вже пару днів як там де треба.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 06:37

❗️Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

❗️Банк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты

Распоряжение подписано зампредом ЦБ Филиппом Габунией, копия документа есть у «Коммерсанта». Информацию также подтвердили участники рынка. Решение вступит в силу 11 апреля. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца: 3 марта она составляла 30%, но на следующий день комиссия была снижена до 12% (как для физических, так и для юридических лиц).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:25

  wtf написав:
  greenozon написав:EPAM після тимчасової зупинки повністю йде з Росії

там не все так однозначно
https://ebanoe.it/2022/03/18/epam-senior-idiot/
ІПАМ попри голосні заяви (4.03) «ми не будемо обслуговувати кліентів на росії», станом на сьогоднішній ранок (18.03) все ще мав відкриті вакансіі у Рашці


так було, але це вже стара інфа
наразі - https://devby.io/news/epam-uhodit-iz-rossii

+ я перевірив - вакансій на піда-рашку - 0
Зображення

https://anywhere.epam.com/en/jobs

якщо включити рашиську мову - 0 вакансій взагалі

2) https://careers.epam.ua/vacancies/job-listings

Україна - купа вакансій!
рашша - 0! навіть в списку немає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:00

суперські новини! чекаємо на Екзанте на ІБ!
великий європейський брокер показав москалям кузькіну мать!
---

Данський Saxo Bank вирішив припинити роботу з росіянами та білорусами
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/9/685489/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:05

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
Об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.
Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".
Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.
У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать свои обязательства".
Отмечается, что полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.
https://www.unian.net/economics/finance ... 82530.html
https://edition.cnn.com/2022/04/11/inve ... index.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:24

  wtf написав:
  greenozon написав:EPAM після тимчасової зупинки повністю йде з Росії

там не все так однозначно
https://ebanoe.it/2022/03/18/epam-senior-idiot/
ІПАМ попри голосні заяви (4.03) «ми не будемо обслуговувати кліентів на росії», станом на сьогоднішній ранок (18.03) все ще мав відкриті вакансіі у Рашці



прочитав що цей ресурс - кремлівський
його мета - дискредитація IT в Україні

пропоную забанити цей ресурс і не давати на нього посилання!
greenozon
 
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