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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  greenozon написав:прочитав що цей ресурс - кремлівський
його мета - дискредитація IT в Україні

пропоную забанити цей ресурс і не давати на нього посилання!

Цей ресурс і без цього всього ніколи не можна було сприймати всерйоз, його мета не дискредитація IT в Україні, а просто обсирання геть усього
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:25

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

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vitaliian
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