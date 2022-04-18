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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:27
greenozon написав:
прочитав що цей ресурс - кремлівський
його мета - дискредитація IT в Україні
пропоную забанити цей ресурс і не давати на нього посилання!
Цей ресурс і без цього всього ніколи не можна було сприймати всерйоз, його мета не дискредитація IT в Україні, а просто обсирання геть усього
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Додано: Чет 14 кві, 2022 11:25
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:00
"Сбербанк", "Альфа-Банк", і багато інших банків не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем "Мир" – UnionPay".https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 96096.html
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