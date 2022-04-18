Цей ресурс і без цього всього ніколи не можна було сприймати всерйоз, його мета не дискредитація IT в Україні, а просто обсирання геть усього
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:27
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:25
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:39
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 21 кві, 2022 21:00
"Сбербанк", "Альфа-Банк", і багато інших банків не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем "Мир" – UnionPay".
Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:52
Завод по изготовлению шин Continental возобновил свою работу в Калуге
Производитель резины Continental из Германии, занимающийся производством и выпуском автозапчастей и покрышек, принял решение о возобновлении функционирования своего завода в Калуге. От этом сообщили в Reuters.
Стало известно, что завод приступил к работе ещё на прошлой неделе. Сам производитель аргументировал своё решение тем, что в текущей обстановке необходимо удовлетворение спроса на продукцию. В ином случае сотрудникам и руководителям компании грозят серьёзные уголовные последствия.
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:32
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Не так все просто с руйнацией. Никто не хочет мыслить и считать. К примеру им сейчас прикрыли импорт и вышли западные компании с их рынка, но нефть и газ никто не прекратил покупать. Соответственно валюты много, а девать ее некуда. Ведь импорта нет, а западные компании валюту не выводят. Соответствено курс рубля медленно и уверенно растет по отношению к валютам. Будет ли при этом падать их уровень жизни?
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:36
Буде як в совку, в них теж нафту купували.
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