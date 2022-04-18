Цей ресурс і без цього всього ніколи не можна було сприймати всерйоз, його мета не дискредитація IT в Україні, а просто обсирання геть усього
|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:27
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:25
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:39
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Чет 21 кві, 2022 21:00
"Сбербанк", "Альфа-Банк", і багато інших банків не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем "Мир" – UnionPay".
Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:52
Завод по изготовлению шин Continental возобновил свою работу в Калуге
Производитель резины Continental из Германии, занимающийся производством и выпуском автозапчастей и покрышек, принял решение о возобновлении функционирования своего завода в Калуге. От этом сообщили в Reuters.
Стало известно, что завод приступил к работе ещё на прошлой неделе. Сам производитель аргументировал своё решение тем, что в текущей обстановке необходимо удовлетворение спроса на продукцию. В ином случае сотрудникам и руководителям компании грозят серьёзные уголовные последствия.
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:32
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Не так все просто с руйнацией. Никто не хочет мыслить и считать. К примеру им сейчас прикрыли импорт и вышли западные компании с их рынка, но нефть и газ никто не прекратил покупать. Соответственно валюты много, а девать ее некуда. Ведь импорта нет, а западные компании валюту не выводят. Соответствено курс рубля медленно и уверенно растет по отношению к валютам. Будет ли при этом падать их уровень жизни?
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:36
Буде як в совку, в них теж нафту купували.
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:31
Да нет, тогда нефть стоила копейки. Валюта в СССР была на вес золота. Еее делили чуть ли не дрались, что б была возможность что то закупить на Западе. Население вообще не имело допуска к валюте. Ну кроме единиц. Сейчас они подцепили Запад серьезно, на крючек и все эти санкциии до одного места пересичному россиянину. Санкции могут ударить по ВПК и то будут стараться обойти через Китай. При СССР Китая не было. Имеется ввиду его развиой электроники и техники. Так что если кто то рассчитывает что санкции остановят войну это тщетно. Войну может остановить лишь разгром их армии.
Додано: Нед 24 кві, 2022 10:03
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Ха - так є приклади країн підсанкційних - та ж Північна Корея чи там Іран - якось же вони всередині і зовні все одно крутяться . І балістичні ракети будують і ядерну техніку розвивають ... Так що всі ці санкції - більше політичні ніж реально економічні . Ну і плюс обмеження в плані "розваг" різного пошибу для достатньо великого прошарку . Купуватимуть вілли не в Італії , а в Індонезії . А може Кубу почнуть освоювати ...
Додано: Нед 24 кві, 2022 10:37
Інтереси Держави і Людини - в тоталітарних режимах -відрізняються...
Як Держава - Іран і Корея - функціонують..
А от наскільки комфортно в цих Державах людям?
Те саме порівняння
Україна і росія...
Як Держава - педерація потужніша...а от люди ,які у вигляді загарбників потрапили в Україну - здивовані якістю життя в Україні.
Зараз переглядають цей форум: maksimus silvestris і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|