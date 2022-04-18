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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 01:17

  otg написав:Не так все просто с руйнацией. Никто не хочет мыслить и считать. К примеру им сейчас прикрыли импорт и вышли западные компании с их рынка, но нефть и газ никто не прекратил покупать. Соответственно валюты много, а девать ее некуда. Ведь импорта нет, а западные компании валюту не выводят. Соответствено курс рубля медленно и уверенно растет по отношению к валютам. Будет ли при этом падать их уровень жизни?

Буде, але повільно.
По оцінкам "експертів" ВВП РФ впаде на 20% в 2022 році. Відповідно рівень життя пересічного росіянина мав би впасти в середньому на 20%.
Але я так дивлюсь розмов багато - але реальних кроків малувато. Є деяка аналогія з 2014-15. Санкцій було купа, а в результаті вийшов пшик - санкції майже не вплинули на економіку РФ.
Тому я особисто вважаю що 20% - це занадто оптимістично.
andrijk777
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