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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 01:17

  otg написав:Не так все просто с руйнацией. Никто не хочет мыслить и считать. К примеру им сейчас прикрыли импорт и вышли западные компании с их рынка, но нефть и газ никто не прекратил покупать. Соответственно валюты много, а девать ее некуда. Ведь импорта нет, а западные компании валюту не выводят. Соответствено курс рубля медленно и уверенно растет по отношению к валютам. Будет ли при этом падать их уровень жизни?

Буде, але повільно.
По оцінкам "експертів" ВВП РФ впаде на 20% в 2022 році. Відповідно рівень життя пересічного росіянина мав би впасти в середньому на 20%.
Але я так дивлюсь розмов багато - але реальних кроків малувато. Є деяка аналогія з 2014-15. Санкцій було купа, а в результаті вийшов пшик - санкції майже не вплинули на економіку РФ.
Тому я особисто вважаю що 20% - це занадто оптимістично.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:08

СУПЕР НОВИНИ!
---
Російський нафтотрейдер "Роснефть" не зміг продати 6,5 млнн тон нафти під час тендеру, оскільки вимагав повну передоплату в рублях.

Про це пише Reuters із посиланням на 5 трейдерів.

"Провал тендеру підкреслює проблеми Кремля із продажем нафти через жорсткі санкції Заходу проти РФ за вторгнення в Україну.

Минулого тижня "Роснефть" "пішла по стопах" розпоряджень Путіна "Газпрому" і попросила 100% передоплати та конвертації платежу в рублі за закупівлю нафти.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/25/686223/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:10

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  budivelnik написав:Як Держава - педерація потужніша..


хіба що на папері і в пропаганді
по факту - пшик від бублика

https://t.me/nevzorovtv/4795
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:31

  greenozon написав:
  budivelnik написав:Як Держава - педерація потужніша..
хіба що на папері і в пропаганді
по факту - пшик від бублика
https://t.me/nevzorovtv/4795
А якщо не орієнтуватись на виступи опозиціонерів,які вже 30 років в опозиції..але так до влади й не прийшли..
У нас влада мінялась постійно
СРСР( Івашко)-Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський...
Тільки я бачу зміни вектора руху Держави як мінімум 5 разів
А як змінився вектор в педерації? Єльцин-Путін-Путін-Медвєдєв-Путін-Путін
І друге
Уявляєте , щоб у нас якийсь Президент сказав -йдемо війною на сусіда...і 80% населення
а - бурно підтримало
б - спокійно,без емоцій казало що втрати 20 000+ за 60 днів - це вау як добре?

Тому й кажу
в педераційників-Держава сильна...бо це єдине чим вони ще могли хизуватись живучи без газу/туалето/водопостачання у 75% своїх населених пунктів, звязаних між собою грунтовими дорогами....
budivelnik
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