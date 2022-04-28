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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:03

Нехай рохкають у своєму хліву ;)

Турецький представник найбільшого європейського туроператора TUI – TUI Tantur скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів і пояснив це прохання вимогою, що надійшла від туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У ній прибалтійські туроператори вимагали, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути туристів з Росії.
Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені.
Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.
TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів.
https://zaxid.net/naybilshiy_yevropeysk ... n_n1541684

Можна було б доповнити так: гроші за бронювання не повертати (конфіскувати), на оплачені місця туристів з рф заселити біженців з України. :wink:
fler
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