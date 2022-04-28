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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:03

Нехай рохкають у своєму хліву ;)

Турецький представник найбільшого європейського туроператора TUI – TUI Tantur скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів і пояснив це прохання вимогою, що надійшла від туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У ній прибалтійські туроператори вимагали, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути туристів з Росії.
Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені.
Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.
TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів.
https://zaxid.net/naybilshiy_yevropeysk ... n_n1541684

Можна було б доповнити так: гроші за бронювання не повертати (конфіскувати), на оплачені місця туристів з рф заселити біженців з України. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:06

Вот вам и "БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЫЕ" санкции ЕС

"Несмотря на санкции и резкое ограничение объемов продажи энергоносителей, Россия за время войны почти вдвое увеличила свои доходы, получаемые за ископаемые виды топлива. Об этом сообщает британская газета "Гардиан", ссылаясь на анализ финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA)."
https://www.9tv.co.il/item/44620
roberto dark
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