Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені.
Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.
TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів.
Можна було б доповнити так: гроші за бронювання не повертати (конфіскувати), на оплачені місця туристів з рф заселити біженців з України.