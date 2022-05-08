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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:03

Нехай рохкають у своєму хліву ;)

Турецький представник найбільшого європейського туроператора TUI – TUI Tantur скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів і пояснив це прохання вимогою, що надійшла від туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У ній прибалтійські туроператори вимагали, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути туристів з Росії.
Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені.
Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.
TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів.
https://zaxid.net/naybilshiy_yevropeysk ... n_n1541684

Можна було б доповнити так: гроші за бронювання не повертати (конфіскувати), на оплачені місця туристів з рф заселити біженців з України. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:06

Вот вам и "БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЫЕ" санкции ЕС

"Несмотря на санкции и резкое ограничение объемов продажи энергоносителей, Россия за время войны почти вдвое увеличила свои доходы, получаемые за ископаемые виды топлива. Об этом сообщает британская газета "Гардиан", ссылаясь на анализ финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA)."
https://www.9tv.co.il/item/44620
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:24

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

wtf написав:
  _hunter написав:А купить по этому курсу есть возможность?

... курс покупки через киви начинается от 84
...
76
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:09

для довідки

ВВП країн антигітлерівської коаліції по відношенню до гітлерівської коаліції в різні роки було більшим в разів
1939 - 1,7
1942 - 2,03
1944 - 5
......
Тепер просте порівняння
1 _____  США ____ 21433
2 _____  Япония ____ 5080
3 _____  Германия ____ 3862
4 _____  Великобритания ____ 2831
5 _____  Франция ____ 2716
6 _____  Италия ____ 2001
7 _____  Канада ____ 1736
8 _____  Испания ____ 1394
9 _____  Австралия ____ 1387
10 _____  Нидерланды ____ 907
11 _____  Польша ____ 592
12 _____  Финляндия ____ 269
13 _____  Чехия ____ 251
14 _____  Румыния ____ 250
15 _____  Португалия ____ 238
16 _____  Греция ____ 210
17 _____  Украина[2] ____ 154
18 _____  Россия ____ 1702

Антипутінська коаліція має ВВП в 26,6 разів більше від російського.

Питання
І куди це пуйло пре?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:49

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  budivelnik написав:Уявляєте , щоб у нас якийсь Президент сказав -йдемо війною на сусіда...і 80% населення
а - бурно підтримало
Їх запевнили що це не війна. Вони на свому пропагандон ТВ розповідають що це ДНР с ЛНР наступають, а вони лише підтримують
  budivelnik написав:б - спокійно,без емоцій казало що втрати 20 000+ за 60 днів - це вау як добре?
А кто Вам сказав що вони знають про такі втрати?
Не факт що як би Ви жили в раші не підтримували б "спецоперацію". Переважна частина етнічних українців в РФ підтримують те що робить Путин.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:37

otg
а сказати то що хотіли?
просто прогнали російський наратив що українці в росії підтримують путіна?
так і євреї в німеччині підтримували гітлера..бо альтернативою була газова камера...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:18

  budivelnik написав:otg
а сказати то що хотіли?
просто прогнали російський наратив що українці в росії підтримують путіна?
так і євреї в німеччині підтримували гітлера..бо альтернативою була газова камера...
Я хотів сказати, що Ви не до кінця розумієте чому така сітуація в Росії, чому пересічний россіянин так налаштований. Та хотів донести, що живши в Россії, боюсь, що Ви мало чим би відлічались від пересічного россінина, який там є сьогодні.
otg
 
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