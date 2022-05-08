Турецький представник найбільшого європейського туроператора TUI – TUI Tantur скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів і пояснив це прохання вимогою, що надійшла від туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У ній прибалтійські туроператори вимагали, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути туристів з Росії. Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені. Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено. TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів. https://zaxid.net/naybilshiy_yevropeysk ... n_n1541684
Можна було б доповнити так: гроші за бронювання не повертати (конфіскувати), на оплачені місця туристів з рф заселити біженців з України.
"Несмотря на санкции и резкое ограничение объемов продажи энергоносителей, Россия за время войны почти вдвое увеличила свои доходы, получаемые за ископаемые виды топлива. Об этом сообщает британская газета "Гардиан", ссылаясь на анализ финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA)." https://www.9tv.co.il/item/44620
budivelnik написав:otg а сказати то що хотіли? просто прогнали російський наратив що українці в росії підтримують путіна? так і євреї в німеччині підтримували гітлера..бо альтернативою була газова камера...
Я хотів сказати, що Ви не до кінця розумієте чому така сітуація в Росії, чому пересічний россіянин так налаштований. Та хотів донести, що живши в Россії, боюсь, що Ви мало чим би відлічались від пересічного россінина, який там є сьогодні.
otg написав:Та хотів донести, що живши в Россії, боюсь, що Ви мало чим би відлічались від пересічного россінина, який там є сьогодні.
Ну-ну... А можете мені пояснити Чому живучи в одній країні - Україна Одні перетворились у ватників ..і це перетворення привело смерть в їх будинки А інші в Патріотів..які ціною свого життя захищають як своє життя/майно...так і життя/майно ватників
Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості.. Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней... Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ.
budivelnik написав:Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..
Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.
Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ.
Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам. Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю.