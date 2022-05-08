Додано: Нед 08 тра, 2022 20:46

budivelnik написав: Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..

Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..

Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ.

Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю.