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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 08 тра, 2022 20:55
29.04.2022 593,1
22.04.2022 607,1
15.04.2022 611,1
08.04.2022 609,4
01.04.2022 606,5
25.03.2022 604,4
18.03.2022 606,2
11.03.2022 611,8
04.03.2022 608,9
25.02.2022 629,4
18.02.2022 643,2
в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.
структура ЗВР 30 июня 2021 года:
$311 миллиардов - ценные бумаги иностранных эмитентов;
$152 миллиарда — наличная валюта на депозитах в других странах;
$132 миллиарда — золото, находящееся на территории России;
$30 миллиардов - в Международном Валютном Фонде.
То есть, 80% резервов ЦБ находятся не на территории России.
По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 млрд долларов США
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 08 тра, 2022 21:14, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 20:59
otg написав: budivelnik написав:
Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..
Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.
budivelnik написав:
Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ.
Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.
Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю.
Подобаються мені люди з ватою головного мозку...
Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...
Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...
отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...
Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала.
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