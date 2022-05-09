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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 27282930 Додано: Нед 08 тра, 2022 20:55 ЗВР рашки 29.04.2022 593,1

22.04.2022 607,1

15.04.2022 611,1

08.04.2022 609,4

01.04.2022 606,5

25.03.2022 604,4

18.03.2022 606,2

11.03.2022 611,8

04.03.2022 608,9

25.02.2022 629,4

18.02.2022 643,2

в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.



структура ЗВР 30 июня 2021 года:

$311 миллиардов - ценные бумаги иностранных эмитентов;

$152 миллиарда — наличная валюта на депозитах в других странах;

$132 миллиарда — золото, находящееся на территории России;

$30 миллиардов - в Международном Валютном Фонде.

То есть, 80% резервов ЦБ находятся не на территории России.

География резервов:

Россия 21,7%

ЕС 24,7%

Китай: 13,8%

Япония: 10,0%

США 6,6%

В-Британия 4,5%

Канада 2,8%

Прочее 10,7%

Западные санкции заморозили 350 млрд долларов российских золотовалютных резервов, ...

Цифру обнародовала министерка иностранных дел Британии Лиз Трасс в ходе визита в Варшаву.

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 млрд долларов США в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.структура ЗВР 30 июня 2021 года:География резервов:Россия 21,7%ЕС 24,7%Китай: 13,8%Япония: 10,0%США 6,6%В-Британия 4,5%Канада 2,8%Прочее 10,7% Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 08 тра, 2022 22:25, всього редагувалось 12 разів. Ромасик

Повідомлень: 4401 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 тра, 2022 20:59 otg написав: budivelnik написав: Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..

Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості.. Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.



budivelnik написав: Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ. Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ. Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.

Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю. Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю. Подобаються мені люди з ватою головного мозку...

Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...

Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...



отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...



Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала. Подобаються мені люди з ватою головного мозку...Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала. budivelnik

Повідомлень: 25687 З нами з: 15.01.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 2900 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 тра, 2022 21:45 budivelnik написав: otg написав: budivelnik написав: Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..

Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості.. Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.



budivelnik написав: Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ. Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ. Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.

Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю. Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю. Подобаються мені люди з ватою головного мозку...

Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...

Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...



отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...



Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала. Подобаються мені люди з ватою головного мозку...Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала. Во як повернув Маніпулятор з Вас непоганий. Про себе все ж таки мовчим? Во як повернувМаніпулятор з Вас непоганий. Про себе все ж таки мовчим? otg Повідомлень: 2706 З нами з: 14.08.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 тра, 2022 22:11 budivelnik написав: отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі... отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...

1) Адвокат, который не может защищать определенную категорию клиентов - просто непрофессионал.

2) психически больных в тюрьму не садят 1) Адвокат, который не может защищать определенную категорию клиентов - просто непрофессионал.2) психически больных в тюрьму не садят Ромасик

Повідомлень: 4401 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 тра, 2022 22:39 otg написав: budivelnik написав: Уявляєте , щоб у нас якийсь Президент сказав -йдемо війною на сусіда...і 80% населення

а - бурно підтримало Уявляєте , щоб у нас якийсь Президент сказав -йдемо війною на сусіда...і 80% населенняа - бурно підтримало Їх запевнили що це не війна. Вони на свому пропагандон ТВ розповідають що це ДНР с ЛНР наступають, а вони лише підтримують

budivelnik написав: б - спокійно,без емоцій казало що втрати 20 000+ за 60 днів - це вау як добре? б - спокійно,без емоцій казало що втрати 20 000+ за 60 днів - це вау як добре? А кто Вам сказав що вони знають про такі втрати?

Не факт що як би Ви жили в раші не підтримували б "спецоперацію". Переважна частина етнічних українців в РФ підтримують те що робить Путин. Їх запевнили що це не війна. Вони на свому пропагандон ТВ розповідають що це ДНР с ЛНР наступають, а вони лише підтримуютьА кто Вам сказав що вони знають про такі втрати?Не факт що як би Ви жили в раші не підтримували б "спецоперацію". Переважна частина етнічних українців в РФ підтримують те що робить Путин.

Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.

Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.

Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. andrijk777

Повідомлень: 3542 З нами з: 11.11.14 Подякував: 179 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 тра, 2022 22:52 andrijk777 написав: Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.

Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.

Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокат Просто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйший А перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу. А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокатПросто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйшийА перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу. otg Повідомлень: 2706 З нами з: 14.08.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 тра, 2022 08:50 otg написав: andrijk777 написав: Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.

Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.

Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокат Просто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйший А перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу. А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокатПросто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйшийА перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу. 1 Для того щоб перемогти ворога - треба вміти виокремити реальні причини..а не ті, які вбив тобі в голову ворог

2 Для того щоб заявляти про маніпуляції треба - розуміти

хто тобою маніпулює

а хто пробує тобі пояснити що тобою маніпулюють..



Простий приклад, який показує як тебе використовують як корисного ідіота..

Твоя фраза ?

Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ.

А тепер дай відповідь

Перше - хто гвалтував дітей на очах у батьків в Бучі?

а - старі пердуни перед телевізорами

б - соловьє з скабєєвою

в - молодь, твої однолітки.....





От і виходить

І в тебе і тої молоді з росіян які гвалтували наших дітей - можливості доступу до інтернету і інших засобів інформації - однакові...

Але при цьому ти чомусь дітей не гвалтуєш...

Ти чомусь не підтримуєш наших солдат(таких самих як ти - які зупиняють гвалтівників)



Ти чомусь на цих сторінках - ОПРАВДУЄШ ДІЇ ВОРОГА



то хто з нас корисний ідіот і кого обдурили москалі своєю пропогандою

Хто піддався впливу цієї пропоганди

Чи ти можеш назвати хоч одного нормального українського пропогандиста, який буде підтримувати твою думку що

москалі не винні - їх змусили 1 Для того щоб перемогти ворога - треба вміти виокремити реальні причини..а не ті, які вбив тобі в голову ворог2 Для того щоб заявляти про маніпуляції треба - розумітихто тобою маніпулюєа хто пробує тобі пояснити що тобою маніпулюють..Простий приклад, який показує як тебе використовують як корисного ідіота..Твоя фраза ?А тепер дай відповідьПерше - хто гвалтував дітей на очах у батьків в Бучі?а - старі пердуни перед телевізорамиб - соловьє з скабєєвоюв - молодь, твої однолітки.....От і виходитьІ в тебе і тої молоді з росіян які гвалтували наших дітей - можливості доступу до інтернету і інших засобів інформації - однакові...Але при цьому ти чомусь дітей не гвалтуєш...Ти чомусь не підтримуєш наших солдат(таких самих як ти - які зупиняють гвалтівників)Ти чомусь на цих сторінках - ОПРАВДУЄШ ДІЇ ВОРОГАто хто з нас корисний ідіот і кого обдурили москалі своєю пропогандоюХто піддався впливу цієї пропогандиЧи ти можеш назвати хоч одного нормального українського пропогандиста, який буде підтримувати твою думку що budivelnik

Повідомлень: 25687 З нами з: 15.01.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 2900 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 тра, 2022 09:12 otg написав: andrijk777 написав: Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.

Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.

Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції. А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокат Просто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйший А перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу. А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокатПросто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйшийА перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу.

Там, действительно, все очень не однозначно, то что нам показывают о массовой поддержке войны, на мой взгляд это не более 30-40%, понятно, что это много и, если обращать внимание только на них, то складывается впечатление, что подавляющее большинство там за войну. Но, уже в первые часы мне оттуда писали люди, что поддерживают нас и дословно "мочите путиноидов". Причем писали люди от которых даже не ожидал такого. Знаю что многие еще с 14 года находятся под колпаком ФСБ и по ним реально заведены дела за поддержку Украины и таких далеко не единицы или сотни. А есть наши, что там работают и верили их ТВ, пока им не позвонили родственники и сказали, что их дом разбомбило...

Т.е. какой бы массовой поддержки Украины там бы не было реальную картину вы не узнаете. Их ТВ и медиа обязано показывать, что поддержка на уровне 146%. Дела заводят массово, чтобы заткнуть рты и другим не повадно было. Наши медиа тоже стараются показать, что там только упоротые и нормальных мало - скорее всего для нашей мотивации, хотя не уверен, что это правильно. Даже в анонимных опросах люди там боятся высказывать реальную свою позицию, т.к. анонимности там нет.

Многие мои знакомые подписаны на наши ТГ каналы и знают реальное положение и ситуацию. Но 30-40% упоротых - это реально много и при поддержке медиа и р(ф)ашисткого режима они создают фон, что их 146%. Там, действительно, все очень не однозначно, то что нам показывают о массовой поддержке войны, на мой взгляд это не более 30-40%, понятно, что это много и, если обращать внимание только на них, то складывается впечатление, что подавляющее большинство там за войну. Но, уже в первые часы мне оттуда писали люди, что поддерживают нас и дословно "мочите путиноидов". Причем писали люди от которых даже не ожидал такого. Знаю что многие еще с 14 года находятся под колпаком ФСБ и по ним реально заведены дела за поддержку Украины и таких далеко не единицы или сотни. А есть наши, что там работают и верили их ТВ, пока им не позвонили родственники и сказали, что их дом разбомбило...Т.е. какой бы массовой поддержки Украины там бы не было реальную картину вы не узнаете. Их ТВ и медиа обязано показывать, что поддержка на уровне 146%. Дела заводят массово, чтобы заткнуть рты и другим не повадно было. Наши медиа тоже стараются показать, что там только упоротые и нормальных мало - скорее всего для нашей мотивации, хотя не уверен, что это правильно. Даже в анонимных опросах люди там боятся высказывать реальную свою позицию, т.к. анонимности там нет.Многие мои знакомые подписаны на наши ТГ каналы и знают реальное положение и ситуацию. Но 30-40% упоротых - это реально много и при поддержке медиа и р(ф)ашисткого режима они создают фон, что их 146%. ol_zy

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RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40 106 140689

vitaliian Сер 27 кві, 2022 14:24