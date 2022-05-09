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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:55

ЗВР рашки

29.04.2022 593,1
22.04.2022 607,1
15.04.2022 611,1
08.04.2022 609,4
01.04.2022 606,5
25.03.2022 604,4
18.03.2022 606,2
11.03.2022 611,8
04.03.2022 608,9
25.02.2022 629,4
18.02.2022 643,2

в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.

структура ЗВР 30 июня 2021 года:
$311 миллиардов - ценные бумаги иностранных эмитентов;
$152 миллиарда — наличная валюта на депозитах в других странах;
$132 миллиарда — золото, находящееся на территории России;
$30 миллиардов - в Международном Валютном Фонде.
То есть, 80% резервов ЦБ находятся не на территории России.

География резервов:
Россия 21,7%
ЕС 24,7%
Китай: 13,8%
Япония: 10,0%
США 6,6%
В-Британия 4,5%
Канада 2,8%
Прочее 10,7%
Западные санкции заморозили 350 млрд долларов российских золотовалютных резервов, ...
Цифру обнародовала министерка иностранных дел Британии Лиз Трасс в ходе визита в Варшаву.

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 млрд долларов США
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 08 тра, 2022 22:25, всього редагувалось 12 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:59

  otg написав:
  budivelnik написав:Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..
Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.

  budivelnik написав:Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ.
Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.
Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю.
Подобаються мені люди з ватою головного мозку...
Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...
Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...

отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...

Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 21:45

  budivelnik написав:
  otg написав:
  budivelnik написав:Виходить щось та залежить від світогляду самої особистості..
Свідомість формує буття, навколишнє оточення, доступна інформація. Ви питаєте чому одні стали ватніками? Як що Ви замітили це в основному ті кто споживав россійський контент. З ним приходила і інша інфа, та формувався світогляд. Старі люди які були Виховані в радянському созі. Ви обходите тему про себе, але дуже сомніваюсь що в раші Ви стали б опозіціонером і тим більше виходили б на площі. Я розмовляв якогось разу с таким же патріотом як Ви, дуже освітченим з непоганою освітою. Вислухавши аргументи, він чесно признав що мабуть би так і було, як би він жив в раші, то був прихильником путіна. Другі чомусь яро це заперечують, але на прикладу українців в раші це, ну принаймні наівно.

  budivelnik написав:Одні як свині споживають з свинячого корита і ...перетворюються в свиней...Інші живуть впроголодь..але до корита не лізуть і перетворюються в ЛЮДЕЙ.
Махрове не розуміння психології людини. Не лізуть до корита лише тому що не мають такої можливості, якостей, та упорства. А більше частіше від своєї ліні. Одиниці принципових ті хто сам формує свою свідомість. Але і це условно сам.
Хоча Ви навряд це поймете. Сам не знаю нашо Вам це розповідаю.
Подобаються мені люди з ватою головного мозку...
Замість того , щоб рвати тельняшку і розповідати про тих хто не прогнувся і не став свинею...хоча й відсидів за це в мордовських таборах десятки років...
Вони оправдують тих , хто перетворився в тварин бо споживав лайно...

отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...

Ти ж навіть не бачиш( або гарно тобі оплатили , щоб ти себе сліпим виставляв) що твоє оправдання росіян..це те саме що оправдувати садиста, який згвалтував десяток дітей...бо в дитинстві на нього мама кричала.
Во як повернув :) Маніпулятор з Вас непоганий. Про себе все ж таки мовчим?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:11

  budivelnik написав:отг - ти не пробував працювати адвокатом в садистів, насильників, психічно хворих - посажених в тюрму за згвалтування. вбивство з надмірною жорстокістю і так далі...

1) Адвокат, который не может защищать определенную категорию клиентов - просто непрофессионал.
2) психически больных в тюрьму не садят
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:39

  otg написав:
  budivelnik написав:Уявляєте , щоб у нас якийсь Президент сказав -йдемо війною на сусіда...і 80% населення
а - бурно підтримало
Їх запевнили що це не війна. Вони на свому пропагандон ТВ розповідають що це ДНР с ЛНР наступають, а вони лише підтримують
  budivelnik написав:б - спокійно,без емоцій казало що втрати 20 000+ за 60 днів - це вау як добре?
А кто Вам сказав що вони знають про такі втрати?
Не факт що як би Ви жили в раші не підтримували б "спецоперацію". Переважна частина етнічних українців в РФ підтримують те що робить Путин.

Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.
Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.
Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:52

  andrijk777 написав:Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.
Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.
Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції.
А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокат :) Просто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйший :) А перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:50

  otg написав:
  andrijk777 написав:Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.
Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.
Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції.
А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокат :) Просто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйший :) А перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу.
1 Для того щоб перемогти ворога - треба вміти виокремити реальні причини..а не ті, які вбив тобі в голову ворог
2 Для того щоб заявляти про маніпуляції треба - розуміти
хто тобою маніпулює
а хто пробує тобі пояснити що тобою маніпулюють..

Простий приклад, який показує як тебе використовують як корисного ідіота..
Твоя фраза ?
Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ.
А тепер дай відповідь
Перше - хто гвалтував дітей на очах у батьків в Бучі?
а - старі пердуни перед телевізорами
б - соловьє з скабєєвою
в - молодь, твої однолітки.....


От і виходить
І в тебе і тої молоді з росіян які гвалтували наших дітей - можливості доступу до інтернету і інших засобів інформації - однакові...
Але при цьому ти чомусь дітей не гвалтуєш...
Ти чомусь не підтримуєш наших солдат(таких самих як ти - які зупиняють гвалтівників)

Ти чомусь на цих сторінках - ОПРАВДУЄШ ДІЇ ВОРОГА

то хто з нас корисний ідіот і кого обдурили москалі своєю пропогандою
Хто піддався впливу цієї пропоганди
Чи ти можеш назвати хоч одного нормального українського пропогандиста, який буде підтримувати твою думку що
москалі не винні - їх змусили :mrgreen:
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:12

  otg написав:
  andrijk777 написав:Є така притча про сівача, що зерно яке падає в добрий грунт проростає.
Людина, це така тварюка яка хоче вірити в те що її підходить, в те що вона бажає а не в правду.
Тому фраза "їм сказали і вони повірили", ну це примітивізм. Зараз, в час інтернету можна дізнатись правду без проблем. Вони не хочуть. Їм підходить "правда з телевізора". Тому не сильно перебільшуйте роль пропаганди, це такий народ. Така їхня історія, такі їх звички і традиції.
А Ви дивилися іх опитування? Молодь менше всього підтримує війну. Більш всього те покоління що дивиться ТВ. Тут де яки думають що я чийсь адвокат :) Просто щоб розуміть як перемогти ворога потрібно знати причини. Во Будівельник головою не хоче думати, але маніпулятор сильнєйший :) А перемогу отримують не ті хто вміє маніпулювати (тим більш таких вичисляють нараз), а ті хто розуміють природу того чи другого процессу.

Там, действительно, все очень не однозначно, то что нам показывают о массовой поддержке войны, на мой взгляд это не более 30-40%, понятно, что это много и, если обращать внимание только на них, то складывается впечатление, что подавляющее большинство там за войну. Но, уже в первые часы мне оттуда писали люди, что поддерживают нас и дословно "мочите путиноидов". Причем писали люди от которых даже не ожидал такого. Знаю что многие еще с 14 года находятся под колпаком ФСБ и по ним реально заведены дела за поддержку Украины и таких далеко не единицы или сотни. А есть наши, что там работают и верили их ТВ, пока им не позвонили родственники и сказали, что их дом разбомбило...
Т.е. какой бы массовой поддержки Украины там бы не было реальную картину вы не узнаете. Их ТВ и медиа обязано показывать, что поддержка на уровне 146%. Дела заводят массово, чтобы заткнуть рты и другим не повадно было. Наши медиа тоже стараются показать, что там только упоротые и нормальных мало - скорее всего для нашей мотивации, хотя не уверен, что это правильно. Даже в анонимных опросах люди там боятся высказывать реальную свою позицию, т.к. анонимности там нет.
Многие мои знакомые подписаны на наши ТГ каналы и знают реальное положение и ситуацию. Но 30-40% упоротых - это реально много и при поддержке медиа и р(ф)ашисткого режима они создают фон, что их 146%.
ol_zy
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