Ну будівельнику відповідати не хочу, тому що в нього освіта скоріше за все нище середньої. В нього в голові одна зрада, це не вилікується.
andrijk777 написав:
Знову ж таки - це надто примітивна логіка. Людська психологія - досить складна річ.
Молодь за звичай значно прогресивніша, це є в будь-якій країні.
Ось "те покоління що дивиться ТВ" також було молоде. В 80-х це покоління яро виступало проти СРСР і що з того? Воно змінилось, але не через пропаганду(точніше не тільки через неї). Воно змінилось тому що були 90-ті, тому що потім пу знову приніс вяличие, рівень життя за пу сильно зріс. А вперед воно не дивиться, їм пофіг що їх нелюбить(ненавидить) весь світ(є надія злиняти з РФ), для них головне вяличие Расеї. А молоді не пофіг, їм того вяличия не дуже потрібно. Але виросте сьогоднішня молодь і для них вялічіє стане важливим(і без пропаганди) і на світ їм стане пофіг(злиняти з РФ вже не вийде).
Не все так однозначно було в 80-і. Скоріше навпаки, всі любили західну музику, та джинси, але ніхто не виступав проти СССР. Частина, при чому не велика відносно, виходила на які протести, але це було не так массово як Вам здається, да і причина була друга. Так що розказувати о прогрессі молоді 80-х не варто. Не знаю скільки Вам років, але я наприклад, можу про це судити. А Путін, верніше Сурков дійсно все добив до того що є сьогодні.