Турецький представник найбільшого європейського туроператора TUI – TUI Tantur скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів і пояснив це прохання вимогою, що надійшла від туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У ній прибалтійські туроператори вимагали, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути туристів з Росії. Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені. Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено. TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів. https://zaxid.net/naybilshiy_yevropeysk ... n_n1541684
Можна було б доповнити так: гроші за бронювання не повертати (конфіскувати), на оплачені місця туристів з рф заселити біженців з України.
"Несмотря на санкции и резкое ограничение объемов продажи энергоносителей, Россия за время войны почти вдвое увеличила свои доходы, получаемые за ископаемые виды топлива. Об этом сообщает британская газета "Гардиан", ссылаясь на анализ финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA)." https://www.9tv.co.il/item/44620
в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.
структура ЗВР 30 июня 2021 года:
$311 миллиардов - ценные бумаги иностранных эмитентов; $152 миллиарда — наличная валюта на депозитах в других странах; $132 миллиарда — золото, находящееся на территории России; $30 миллиардов - в Международном Валютном Фонде. То есть, 80% резервов ЦБ находятся не на территории России.
География резервов: Россия 21,7% ЕС 24,7% Китай: 13,8% Япония: 10,0% США 6,6% В-Британия 4,5% Канада 2,8% Прочее 10,7%
Западные санкции заморозили 350 млрд долларов российских золотовалютных резервов, ... Цифру обнародовала министерка иностранных дел Британии Лиз Трасс в ходе визита в Варшаву.
По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 млрд долларов США
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 08 тра, 2022 22:25, всього редагувалось 12 разів.