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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:56

  greenozon написав:Дашбоард і графіки по санціям ворога (на 9 травня 22р)

2,754 до 22 лютого
7,611 після 22го

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard

І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
andrijk777
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