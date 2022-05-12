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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 12 тра, 2022 11:56
І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
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andrijk777
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