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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:56

  greenozon написав:Дашбоард і графіки по санціям ворога (на 9 травня 22р)

2,754 до 22 лютого
7,611 після 22го

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard

І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:00

  andrijk777 написав:І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
З одного боку я погоджуюсь що бюрократія на Заході це частенько синекура для себе....
Але з іншого боку...
1 Санкції це якийсь різновид Законів
2 Закони для Заходу і санкції для РФ - придумує одна і таж бюрократія...

Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:35

  budivelnik написав:Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?

Тут питання не в ефективності, тут питаннях в цілях.
Закони "для себе" ефективні тому що ціль - "для себе". :D
А ось санкції - ціль не ясна(для мене). Велика кількість санкцій - це очевидно для "лапші для своїх виборців".
andrijk777
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