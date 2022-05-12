andrijk777 написав:
І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
З одного боку я погоджуюсь що бюрократія на Заході це частенько синекура для себе....
Але з іншого боку...
1 Санкції це якийсь різновид Законів
2 Закони для Заходу і санкції для РФ - придумує одна і таж бюрократія...
Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?