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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 12 тра, 2022 11:56
І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
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andrijk777
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:00
andrijk777 написав:
І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
З одного боку я погоджуюсь що бюрократія на Заході це частенько синекура для себе....
Але з іншого боку...
1 Санкції це якийсь різновид Законів
2 Закони для Заходу і санкції для РФ - придумує одна і таж бюрократія...
Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?
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budivelnik
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:35
budivelnik написав:
Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?
Тут питання не в ефективності, тут питаннях в цілях.
Закони "для себе" ефективні тому що ціль - "для себе".
А ось санкції - ціль не ясна(для мене). Велика кількість санкцій - це очевидно для "лапші для своїх виборців".
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andrijk777
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:06
budivelnik
Ось пан Юрій Швець десь місяця 2 тому повідомив, що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ(а я знайшов купу повідомлень про це ще за 2020 рік!) пан Медведчук успішно перепродував російську нафту в США, хоч ембарго, тобто санкції, тобто закони, було на російську нафту було введено вже дуже давно. І там досить велика кількість нафти фігурувала.
Швець це все гарно спихнув на Медведчука.
Але у мене питаннячко - а з американської сторони хто порушував санкції(закони)?? За порушення мали б досить жорстко карати, але все спустили на тормозах. Інакше б Швець неодмінно прозвітував що винних покарали. Не покарали значить.
Ось чому істинні мотиви(цілі) США насправді невідомі на 100%.
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andrijk777
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:14
кацапська екноміка настільки зруйнована, що має 2,7 трл рублів бюджетного профіциту...
от такі справи (((
най вони усі поздихають!!!
пісі. я в курсе, що такий профіцит - це ВЕЛИКА проблема, але поки товстий сохне, інший здохне...
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change_pm
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:54
andrijk777 написав:
Ось пан Юрій Швець десь місяця 2 тому повідомив,
Знаєте як ворожа пропаганда вбиває бажання оборонятись?
Все дуже просто...
Не бачить ті дії які дають 99% результату..
Але з кожної каструлі і сковорідки розповсюджує ПРАВДИВУ інформацію про дії ,які немають і 1% ваги...
Так було з Свинарчуками...
Так роблять і зараз...
І що найцікавіше- це лайно як правило добровільно розповсюджують найзатятіші патріоти....І тому їх називають корисними дурнями..
Ось Ви зачепили питання нафти Медведчук-США...
Спробуйте пошукати який відсоток займали ці операції до загального обєму імпорту нафти США.
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budivelnik
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