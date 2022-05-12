andrijk777 написав:І що? 2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов. Хто сказав що 7611 сильно відчує?
З одного боку я погоджуюсь що бюрократія на Заході це частенько синекура для себе.... Але з іншого боку... 1 Санкції це якийсь різновид Законів 2 Закони для Заходу і санкції для РФ - придумує одна і таж бюрократія...
Питання на засипку А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації) А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?
budivelnik написав:Питання на засипку А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації) А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?
Тут питання не в ефективності, тут питаннях в цілях. Закони "для себе" ефективні тому що ціль - "для себе". А ось санкції - ціль не ясна(для мене). Велика кількість санкцій - це очевидно для "лапші для своїх виборців".
budivelnik Ось пан Юрій Швець десь місяця 2 тому повідомив, що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ(а я знайшов купу повідомлень про це ще за 2020 рік!) пан Медведчук успішно перепродував російську нафту в США, хоч ембарго, тобто санкції, тобто закони, було на російську нафту було введено вже дуже давно. І там досить велика кількість нафти фігурувала. Швець це все гарно спихнув на Медведчука. Але у мене питаннячко - а з американської сторони хто порушував санкції(закони)?? За порушення мали б досить жорстко карати, але все спустили на тормозах. Інакше б Швець неодмінно прозвітував що винних покарали. Не покарали значить. Ось чому істинні мотиви(цілі) США насправді невідомі на 100%.
andrijk777 написав:Ось пан Юрій Швець десь місяця 2 тому повідомив,
Знаєте як ворожа пропаганда вбиває бажання оборонятись? Все дуже просто... Не бачить ті дії які дають 99% результату.. Але з кожної каструлі і сковорідки розповсюджує ПРАВДИВУ інформацію про дії ,які немають і 1% ваги... Так було з Свинарчуками... Так роблять і зараз... І що найцікавіше- це лайно як правило добровільно розповсюджують найзатятіші патріоти....І тому їх називають корисними дурнями.. Ось Ви зачепили питання нафти Медведчук-США... Спробуйте пошукати який відсоток займали ці операції до загального обєму імпорту нафти США.
budivelnik написав:Спробуйте пошукати який відсоток займали ці операції до загального обєму імпорту нафти США.
Достатньо великий відсоток експорту РФ(до чого тут імпорт США?). Швець називав конкретну цифру, я забув вже.
Що таке - достатньо великий? два пальці в тазіку...три ? Скільки це було відсотків? Проста логіка Ви навіть з допомогою гугля не можете це визначити..значить там було 01,,,,0,0001% до загального імпорту США....
У 2020 році РФ займала 7% імпортного ринку Сполучених Штатів, а за добовим постачанням вона обігнала Саудівську Аравію: Росія за добу поставляла в середньому 538 000 баррелів, Саудівська Аравія – 522 000 барелів, вказується далі.
№______країна__барелів/добу_____рік - Європейський Союз___14,060,000_____2017 1 КНР ________________10,852,615_____2020 2 США _________________5,877,000_____2020
А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....