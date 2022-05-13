RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:56

  greenozon написав:Дашбоард і графіки по санціям ворога (на 9 травня 22р)

2,754 до 22 лютого
7,611 після 22го

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard

І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:00

  andrijk777 написав:І що?
2754 санкцій РФ не дуже і відчувала, більше розмов.
Хто сказав що 7611 сильно відчує?
З одного боку я погоджуюсь що бюрократія на Заході це частенько синекура для себе....
Але з іншого боку...
1 Санкції це якийсь різновид Законів
2 Закони для Заходу і санкції для РФ - придумує одна і таж бюрократія...

Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25688
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:35

  budivelnik написав:Питання на засипку
А чому Ви вважаєте що в одному випадку( Закони для власного населення в тому числі і Закони для зовнішнього світу(ті самі мита на кордоні)) західна бюрократія - ефективна( як мінімум ефективніша ніж у нас чи педерації)
А коли приймає Закони( Санкції) для РФ - то вже неефективна?

Тут питання не в ефективності, тут питаннях в цілях.
Закони "для себе" ефективні тому що ціль - "для себе". :D
А ось санкції - ціль не ясна(для мене). Велика кількість санкцій - це очевидно для "лапші для своїх виборців".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:06

budivelnik
Ось пан Юрій Швець десь місяця 2 тому повідомив, що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ(а я знайшов купу повідомлень про це ще за 2020 рік!) пан Медведчук успішно перепродував російську нафту в США, хоч ембарго, тобто санкції, тобто закони, було на російську нафту було введено вже дуже давно. І там досить велика кількість нафти фігурувала.
Швець це все гарно спихнув на Медведчука.
Але у мене питаннячко - а з американської сторони хто порушував санкції(закони)?? За порушення мали б досить жорстко карати, але все спустили на тормозах. Інакше б Швець неодмінно прозвітував що винних покарали. Не покарали значить.
Ось чому істинні мотиви(цілі) США насправді невідомі на 100%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:14

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

кацапська екноміка настільки зруйнована, що має 2,7 трл рублів бюджетного профіциту...

от такі справи (((

най вони усі поздихають!!!

пісі. я в курсе, що такий профіцит - це ВЕЛИКА проблема, але поки товстий сохне, інший здохне...
change_pm
 
Заблокований
Повідомлень: 5569
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1071 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:54

  andrijk777 написав:Ось пан Юрій Швець десь місяця 2 тому повідомив,
Знаєте як ворожа пропаганда вбиває бажання оборонятись?
Все дуже просто...
Не бачить ті дії які дають 99% результату..
Але з кожної каструлі і сковорідки розповсюджує ПРАВДИВУ інформацію про дії ,які немають і 1% ваги...
Так було з Свинарчуками...
Так роблять і зараз...
І що найцікавіше- це лайно як правило добровільно розповсюджують найзатятіші патріоти....І тому їх називають корисними дурнями..
Ось Ви зачепили питання нафти Медведчук-США...
Спробуйте пошукати який відсоток займали ці операції до загального обєму імпорту нафти США.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25688
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:25

  budivelnik написав:Спробуйте пошукати який відсоток займали ці операції до загального обєму імпорту нафти США.

Достатньо великий відсоток експорту РФ(до чого тут імпорт США?). Швець називав конкретну цифру, я забув вже.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:38

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Спробуйте пошукати який відсоток займали ці операції до загального обєму імпорту нафти США.
Достатньо великий відсоток експорту РФ(до чого тут імпорт США?). Швець називав конкретну цифру, я забув вже.
Що таке - достатньо великий? два пальці в тазіку...три ?
Скільки це було відсотків?
Проста логіка
Ви навіть з допомогою гугля не можете це визначити..значить там було 01,,,,0,0001% до загального імпорту США....
У 2020 році РФ займала 7% імпортного ринку Сполучених Штатів, а за добовим постачанням вона обігнала Саудівську Аравію: Росія за добу поставляла в середньому 538 000 баррелів, Саудівська Аравія – 522 000 барелів, вказується далі.

№______країна__барелів/добу_____рік
- Європейський Союз___14,060,000_____2017
1 КНР ________________10,852,615_____2020
2 США _________________5,877,000_____2020

А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25688
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:37

Вертаючись до супер важливої теми щодо виходу Сіменса із рошки

https://press.siemens.com/global/en/pre ... n-business

а тим часом пишуть що вони працювали із агресором 170 (!?!) років
greenozon
 
Повідомлень: 13443
З нами з: 01.06.14
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:02

  budivelnik написав:А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....

Пару відсотків це сотні мільйонів доларів. :D
Суть не в сумі(хоч і суми суттєві навіть для США), суть в принципі. Суть в ситуація, яка багато чого пояснює мені особисто.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 9, 10, 11
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
106 140758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 14:24
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (692)
13.05.2022 11:40
Рынок ОВГЗ (3170)
13.05.2022 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.