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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:15

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
У 2020 році РФ займала 7% імпортного ринку Сполучених Штатів, а за добовим постачанням вона обігнала Саудівську Аравію: Росія за добу поставляла в середньому 538 000 баррелів, Саудівська Аравія – 522 000 барелів, вказується далі.
№______країна__барелів/добу_____рік
- Європейський Союз___14,060,000_____2017
1 КНР ________________10,852,615_____2020
2 США _________________5,877,000_____2020

А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....
Пару відсотків це сотні мільйонів доларів. :D
Суть не в сумі(хоч і суми суттєві навіть для США), суть в принципі. Суть в ситуація, яка багато чого пояснює мені особисто.
Я що виступаю проти принципів?
Я просто показую
Як Вас використовують у вигляді корисного ідіота...
Суть системи використання
Підняти на поверхню пару десятків порушень ,які в загальному обємі займають менше 1%...і цим не дати побачити тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%....

І як тільки цей алгоритм починає працювати - Ви приречені рефлексувати на речі, викоріннення яких ні на грам не покращать Ваше життя. але заберуть левову частку часу і праці...чим зумовлять появу наступного вислову...
Всі вони там злодюги ,яким вірити не можна....

ПС
Той самий І.Мазепа ніколи не був верхом благочестя..але з створеної ним КиєвоМогилянки вийшло тисячі державних діячів....
budivelnik
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