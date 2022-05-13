Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:09

andrijk777 написав: Нічого не зрозумів.... Нічого не зрозумів....

На жаль ,якби Ви розуміли...то мали б вже шість+ нуликів на рахунку...Спробую для Вас на нижчому рівні..1 Припустимо Ви високоморальна людина2 Припустимо Ви притримуєтесь думки що перший сексуальний партнер...це на все життя....і це відповідає принципам високоморальної людини...3 Але чомусь серед Ваших знайомих ..включаючи Вас - таких людей які на 100% притримувались би принципу зафіксованому в п2 - практично не має....То Ви все життя мучитесь , що надурили( попрали свої принципи) всіх своїх партнерів з ким не одружились?Чи все таки розумієте - що принципи - це добреАле здурі можна й мягке зломати...ТомуЯкщо не будете себе картати за 1?-10?-....? невдалих спроб і будете радіти що серед тих спроб Ви все ж віднайшли найкращий для себе варіант..і без цих спроб,шансів віднайти найкращий варіант у Вас не було - то тоді зрозумієтеТреба не звертати увагу на тисячі дрібниць,які займають у Вашому житті 1%Щоб не пропустити тих 1-3-10 варіантів- які кардинально можуть змінити Ваше життя.ПСЯкщо і тут не зрозумієте - мені шкода, але це просто буде говорити про те щоа - я як вчитель для Вас незрозумілийб - Ви як учень , маєте занизьку підготовку і не в стані зрозуміти що я пишу.