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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:15

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
У 2020 році РФ займала 7% імпортного ринку Сполучених Штатів, а за добовим постачанням вона обігнала Саудівську Аравію: Росія за добу поставляла в середньому 538 000 баррелів, Саудівська Аравія – 522 000 барелів, вказується далі.
№______країна__барелів/добу_____рік
- Європейський Союз___14,060,000_____2017
1 КНР ________________10,852,615_____2020
2 США _________________5,877,000_____2020

А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....
Пару відсотків це сотні мільйонів доларів. :D
Суть не в сумі(хоч і суми суттєві навіть для США), суть в принципі. Суть в ситуація, яка багато чого пояснює мені особисто.
Я що виступаю проти принципів?
Я просто показую
Як Вас використовують у вигляді корисного ідіота...
Суть системи використання
Підняти на поверхню пару десятків порушень ,які в загальному обємі займають менше 1%...і цим не дати побачити тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%....

І як тільки цей алгоритм починає працювати - Ви приречені рефлексувати на речі, викоріннення яких ні на грам не покращать Ваше життя. але заберуть левову частку часу і праці...чим зумовлять появу наступного вислову...
Всі вони там злодюги ,яким вірити не можна....

ПС
Той самий І.Мазепа ніколи не був верхом благочестя..але з створеної ним КиєвоМогилянки вийшло тисячі державних діячів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:02

  budivelnik написав:Я що виступаю проти принципів?
Я просто показую
Як Вас використовують у вигляді корисного ідіота...
Суть системи використання
Підняти на поверхню пару десятків порушень ,які в загальному обємі займають менше 1%...і цим не дати побачити тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%....

І як тільки цей алгоритм починає працювати - Ви приречені рефлексувати на речі, викоріннення яких ні на грам не покращать Ваше життя. але заберуть левову частку часу і праці...чим зумовлять появу наступного вислову...
Всі вони там злодюги ,яким вірити не можна....

ПС
Той самий І.Мазепа ніколи не був верхом благочестя..але з створеної ним КиєвоМогилянки вийшло тисячі державних діячів....

Нічого не зрозумів....
Озвучте "тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%".
Це що за кінь в мішку?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:43

нові санції проти пришелепкуватих рашистів

https://img.pravda.com/images/doc/e/9/e9417db-000.jpg

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/13/7345943/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів....
На жаль ,якби Ви розуміли...то мали б вже шість+ нуликів на рахунку...
Спробую для Вас на нижчому рівні..
1 Припустимо Ви високоморальна людина
2 Припустимо Ви притримуєтесь думки що перший сексуальний партнер...це на все життя....і це відповідає принципам високоморальної людини...
3 Але чомусь серед Ваших знайомих ..включаючи Вас - таких людей які на 100% притримувались би принципу зафіксованому в п2 - практично не має....

То Ви все життя мучитесь , що надурили( попрали свої принципи) всіх своїх партнерів з ким не одружились?
Чи все таки розумієте - що принципи - це добре
Але здурі можна й мягке зломати...
Тому
Якщо не будете себе картати за 1?-10?-....? невдалих спроб і будете радіти що серед тих спроб Ви все ж віднайшли найкращий для себе варіант..і без цих спроб,шансів віднайти найкращий варіант у Вас не було - то тоді зрозумієте
Треба не звертати увагу на тисячі дрібниць,які займають у Вашому житті 1%
Щоб не пропустити тих 1-3-10 варіантів- які кардинально можуть змінити Ваше життя.

ПС
Якщо і тут не зрозумієте - мені шкода, але це просто буде говорити про те що
а - я як вчитель для Вас незрозумілий
б - Ви як учень , маєте занизьку підготовку і не в стані зрозуміти що я пишу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:38

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів....
На жаль ,якби Ви розуміли...то мали б вже шість+ нуликів на рахунку...
Спробую для Вас на нижчому рівні..
1 Припустимо Ви високоморальна людина
2 Припустимо Ви притримуєтесь думки що перший сексуальний партнер...це на все життя....і це відповідає принципам високоморальної людини...
3 Але чомусь серед Ваших знайомих ..включаючи Вас - таких людей які на 100% притримувались би принципу зафіксованому в п2 - практично не має....

То Ви все життя мучитесь , що надурили( попрали свої принципи) всіх своїх партнерів з ким не одружились?
Чи все таки розумієте - що принципи - це добре
Але здурі можна й мягке зломати...
Тому
Якщо не будете себе картати за 1?-10?-....? невдалих спроб і будете радіти що серед тих спроб Ви все ж віднайшли найкращий для себе варіант..і без цих спроб,шансів віднайти найкращий варіант у Вас не було - то тоді зрозумієте
Треба не звертати увагу на тисячі дрібниць,які займають у Вашому житті 1%
Щоб не пропустити тих 1-3-10 варіантів- які кардинально можуть змінити Ваше життя.

ПС
Якщо і тут не зрозумієте - мені шкода, але це просто буде говорити про те що
а - я як вчитель для Вас незрозумілий
б - Ви як учень , маєте занизьку підготовку і не в стані зрозуміти що я пишу.

п.2 прямо суперечить п.3.
Якщо ви вчинили як в п.3, тоді є невірним п.2 і фактично є невірним п.1 також.
Дальшу маячню не зрозумів.
*Якщо ви доводите теорему і в першому є реченні робите логічну помилку, який зміст читати все доведення....
andrijk777
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