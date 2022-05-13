Я що виступаю проти принципів?andrijk777 написав:Пару відсотків це сотні мільйонів доларів.budivelnik написав:№______країна__барелів/добу_____рікУ 2020 році РФ займала 7% імпортного ринку Сполучених Штатів, а за добовим постачанням вона обігнала Саудівську Аравію: Росія за добу поставляла в середньому 538 000 баррелів, Саудівська Аравія – 522 000 барелів, вказується далі.
- Європейський Союз___14,060,000_____2017
1 КНР ________________10,852,615_____2020
2 США _________________5,877,000_____2020
А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....
Суть не в сумі(хоч і суми суттєві навіть для США), суть в принципі. Суть в ситуація, яка багато чого пояснює мені особисто.
Я просто показую
Як Вас використовують у вигляді корисного ідіота...
Суть системи використання
Підняти на поверхню пару десятків порушень ,які в загальному обємі займають менше 1%...і цим не дати побачити тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%....
І як тільки цей алгоритм починає працювати - Ви приречені рефлексувати на речі, викоріннення яких ні на грам не покращать Ваше життя. але заберуть левову частку часу і праці...чим зумовлять появу наступного вислову...
Всі вони там злодюги ,яким вірити не можна....
ПС
Той самий І.Мазепа ніколи не був верхом благочестя..але з створеної ним КиєвоМогилянки вийшло тисячі державних діячів....