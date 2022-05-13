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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:15

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
У 2020 році РФ займала 7% імпортного ринку Сполучених Штатів, а за добовим постачанням вона обігнала Саудівську Аравію: Росія за добу поставляла в середньому 538 000 баррелів, Саудівська Аравія – 522 000 барелів, вказується далі.
№______країна__барелів/добу_____рік
- Європейський Союз___14,060,000_____2017
1 КНР ________________10,852,615_____2020
2 США _________________5,877,000_____2020

А тепер ще врахуйте що медведчук займав якихось пару відсотків імпорту від всього з рф.....
Пару відсотків це сотні мільйонів доларів. :D
Суть не в сумі(хоч і суми суттєві навіть для США), суть в принципі. Суть в ситуація, яка багато чого пояснює мені особисто.
Я що виступаю проти принципів?
Я просто показую
Як Вас використовують у вигляді корисного ідіота...
Суть системи використання
Підняти на поверхню пару десятків порушень ,які в загальному обємі займають менше 1%...і цим не дати побачити тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%....

І як тільки цей алгоритм починає працювати - Ви приречені рефлексувати на речі, викоріннення яких ні на грам не покращать Ваше життя. але заберуть левову частку часу і праці...чим зумовлять появу наступного вислову...
Всі вони там злодюги ,яким вірити не можна....

ПС
Той самий І.Мазепа ніколи не був верхом благочестя..але з створеної ним КиєвоМогилянки вийшло тисячі державних діячів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:02

  budivelnik написав:Я що виступаю проти принципів?
Я просто показую
Як Вас використовують у вигляді корисного ідіота...
Суть системи використання
Підняти на поверхню пару десятків порушень ,які в загальному обємі займають менше 1%...і цим не дати побачити тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%....

І як тільки цей алгоритм починає працювати - Ви приречені рефлексувати на речі, викоріннення яких ні на грам не покращать Ваше життя. але заберуть левову частку часу і праці...чим зумовлять появу наступного вислову...
Всі вони там злодюги ,яким вірити не можна....

ПС
Той самий І.Мазепа ніколи не був верхом благочестя..але з створеної ним КиєвоМогилянки вийшло тисячі державних діячів....

Нічого не зрозумів....
Озвучте "тих 3 порушення, які в загальній вазі займають 50+%".
Це що за кінь в мішку?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:43

нові санції проти пришелепкуватих рашистів

https://img.pravda.com/images/doc/e/9/e9417db-000.jpg

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/13/7345943/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів....
На жаль ,якби Ви розуміли...то мали б вже шість+ нуликів на рахунку...
Спробую для Вас на нижчому рівні..
1 Припустимо Ви високоморальна людина
2 Припустимо Ви притримуєтесь думки що перший сексуальний партнер...це на все життя....і це відповідає принципам високоморальної людини...
3 Але чомусь серед Ваших знайомих ..включаючи Вас - таких людей які на 100% притримувались би принципу зафіксованому в п2 - практично не має....

То Ви все життя мучитесь , що надурили( попрали свої принципи) всіх своїх партнерів з ким не одружились?
Чи все таки розумієте - що принципи - це добре
Але здурі можна й мягке зломати...
Тому
Якщо не будете себе картати за 1?-10?-....? невдалих спроб і будете радіти що серед тих спроб Ви все ж віднайшли найкращий для себе варіант..і без цих спроб,шансів віднайти найкращий варіант у Вас не було - то тоді зрозумієте
Треба не звертати увагу на тисячі дрібниць,які займають у Вашому житті 1%
Щоб не пропустити тих 1-3-10 варіантів- які кардинально можуть змінити Ваше життя.

ПС
Якщо і тут не зрозумієте - мені шкода, але це просто буде говорити про те що
а - я як вчитель для Вас незрозумілий
б - Ви як учень , маєте занизьку підготовку і не в стані зрозуміти що я пишу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:38

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів....
На жаль ,якби Ви розуміли...то мали б вже шість+ нуликів на рахунку...
Спробую для Вас на нижчому рівні..
1 Припустимо Ви високоморальна людина
2 Припустимо Ви притримуєтесь думки що перший сексуальний партнер...це на все життя....і це відповідає принципам високоморальної людини...
3 Але чомусь серед Ваших знайомих ..включаючи Вас - таких людей які на 100% притримувались би принципу зафіксованому в п2 - практично не має....

То Ви все життя мучитесь , що надурили( попрали свої принципи) всіх своїх партнерів з ким не одружились?
Чи все таки розумієте - що принципи - це добре
Але здурі можна й мягке зломати...
Тому
Якщо не будете себе картати за 1?-10?-....? невдалих спроб і будете радіти що серед тих спроб Ви все ж віднайшли найкращий для себе варіант..і без цих спроб,шансів віднайти найкращий варіант у Вас не було - то тоді зрозумієте
Треба не звертати увагу на тисячі дрібниць,які займають у Вашому житті 1%
Щоб не пропустити тих 1-3-10 варіантів- які кардинально можуть змінити Ваше життя.

ПС
Якщо і тут не зрозумієте - мені шкода, але це просто буде говорити про те що
а - я як вчитель для Вас незрозумілий
б - Ви як учень , маєте занизьку підготовку і не в стані зрозуміти що я пишу.

п.2 прямо суперечить п.3.
Якщо ви вчинили як в п.3, тоді є невірним п.2 і фактично є невірним п.1 також.
Дальшу маячню не зрозумів.
*Якщо ви доводите теорему і в першому є реченні робите логічну помилку, який зміст читати все доведення....
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:46

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:п.2 прямо суперечить п.3.
Якщо ви вчинили як в п.3, тоді є невірним п.2 і фактично є невірним п.1 також.
Дальшу маячню не зрозумів.
Такий висновок зробить твердолобий правдолюб..в якого відсутнє таке поняття як
ступінь вільності...
Я Вам саме це і пробував пояснити....
Якщо не заморочуватись 100% виконанням п2 , і прийняти допустимим значення в 95%...то тоді п1 не суперечить пункту2
Так само п2 і п3 - не суперечать .якщо слово один - замінити на 2-5-10( для кожного індивідума-свій рівень свободи)

От і виходить..
Людина бажаючи бути правильною у всьому - приречена на поразку
Людина яка вважаю що всі повинні бути правильними і не мають права на помилку - прирікає на поразку всіх, кому навязує цю маячню
Людина,яка припускає що вона має право на помилки в окремих випадках.. з умовою що ці помилки не закреслюють життя інших людей - може стати успішною..і її успішність буде визначатись
сумою досягнень-сумма помилок=величина успішності..
Ця величина може бути й мінусовою...
А тепер
Якщо зусилля прикласти туди де можна зробити багато хорошого ..і не витрачати сили на виправлення великої кількості мізерних помилок - то можна досягнути результатів Ілона Маска...( навіть в останній рік, цій людині було заборонено твітити свої припущення..які були не на 100% вірними і це створювало умови що комусь будуть нанесені збитки..
Тобто Ілон Маск - робить помилки...але від цього він не став поганою людиною..або його успіх не став меншим...
То може пробачимо йому його твіти які нанесли економічну шкоду його акціонерам..і будемо безмежно вдячні за Старлінки..який зберігає життя наших воїнів через кращу керованість армією?

То як - пробачимо йому в малому, щоб подякувати за велике..
Чи зачмиримо за мале..не помічаючи велике?
budivelnik
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