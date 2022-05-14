Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:46

andrijk777 написав: п.2 прямо суперечить п.3.

Якщо ви вчинили як в п.3, тоді є невірним п.2 і фактично є невірним п.1 також.

Дальшу маячню не зрозумів. п.2 прямо суперечить п.3.Якщо ви вчинили як в п.3, тоді є невірним п.2 і фактично є невірним п.1 також.Дальшу маячню не зрозумів.

Такий висновок зробить твердолобий правдолюб..в якого відсутнє таке поняття якступінь вільності...Я Вам саме це і пробував пояснити....Якщо не заморочуватись 100% виконанням п2 , і прийняти допустимим значення в 95%...то тоді п1 не суперечить пункту2Так само п2 і п3 - не суперечать .якщо слово один - замінити на 2-5-10( для кожного індивідума-свій рівень свободи)От і виходить..Людина бажаючи бути правильною у всьому - приречена на поразкуЛюдина яка вважаю що всі повинні бути правильними і не мають права на помилку - прирікає на поразку всіх, кому навязує цю маячнюЛюдина,яка припускає що вона має право на помилки в окремих випадках.. з умовою що ці помилки не закреслюють життя інших людей - може стати успішною..і її успішність буде визначатисьсумою досягнень-сумма помилок=величина успішності..Ця величина може бути й мінусовою...А теперЯкщо зусилля прикласти туди де можна зробити багато хорошого ..і не витрачати сили на виправлення великої кількості мізерних помилок - то можна досягнути результатів Ілона Маска...( навіть в останній рік, цій людині було заборонено твітити свої припущення..які були не на 100% вірними і це створювало умови що комусь будуть нанесені збитки..Тобто Ілон Маск - робить помилки...але від цього він не став поганою людиною..або його успіх не став меншим...То може пробачимо йому його твіти які нанесли економічну шкоду його акціонерам..і будемо безмежно вдячні за Старлінки..який зберігає життя наших воїнів через кращу керованість армією?То як - пробачимо йому в малому, щоб подякувати за велике..Чи зачмиримо за мале..не помічаючи велике?