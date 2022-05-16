В США предлагают прекратить обращение купюр в $100 по всему миру, чтоб наказать россиян



Чтобы россияне почувствовали санкционное давление, властям США нужно немедленно прекратить обращение во всем мире 100-долларовых банкнот.

Об этом пишет научный сотрудник Института Гувера Маркос Куналакис в колонке для The Wall Street Journal.

"В течение многих лет россияне покупали банкноты номиналом 100 долларов, пряча их дома под матрасами", - пишет Куналакис.

На начало 2022 года россияне держали в наличке 5,425 трлн рублей, или 74,6 млрд долларов. Еще 92,8 млрд долларов - в банках.

Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства ввиду текущей ситуации в РФ. "Сбережения россиян превратятся в бумагу", - пишет он, полагая, что это может вызвать социальный взрыв в России.

К тому же, по его словам, 80% таких купюр находятся за пределами США и "подпитывают" теневую экономику по всему миру, а также позволяют таким странам как Иран и Венесуэла обходить санкции.

"Даже само начало политических дебатов об упразднении 100-долларовой банкноты всколыхнуло бы ситуацию в России, Иране и Венесуэле. Это само по себе может сильнее нарушить политический статус-кво господина Путина, чем многие санкции", - заключает Куналакис.

