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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В США предлагают прекратить обращение купюр в $100 по всему миру, чтоб наказать россиян

Чтобы россияне почувствовали санкционное давление, властям США нужно немедленно прекратить обращение во всем мире 100-долларовых банкнот.
Об этом пишет научный сотрудник Института Гувера Маркос Куналакис в колонке для The Wall Street Journal.
"В течение многих лет россияне покупали банкноты номиналом 100 долларов, пряча их дома под матрасами", - пишет Куналакис.
На начало 2022 года россияне держали в наличке 5,425 трлн рублей, или 74,6 млрд долларов. Еще 92,8 млрд долларов - в банках.
Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства ввиду текущей ситуации в РФ. "Сбережения россиян превратятся в бумагу", - пишет он, полагая, что это может вызвать социальный взрыв в России.
К тому же, по его словам, 80% таких купюр находятся за пределами США и "подпитывают" теневую экономику по всему миру, а также позволяют таким странам как Иран и Венесуэла обходить санкции.
"Даже само начало политических дебатов об упразднении 100-долларовой банкноты всколыхнуло бы ситуацию в России, Иране и Венесуэле. Это само по себе может сильнее нарушить политический статус-кво господина Путина, чем многие санкции", - заключает Куналакис.

Срочно меняем на мелкие, до $10!
Напоминает голливудские боевики, где террористы требуют миллион долларов в мелких купюрах. Это ж оставшимся "Суркисам" никаких трейлеров не хватит для вывоза валюты. Матрасы в украинских хатах станут не нужны, можно будет спать просто на пачках купюр. А покупатели недвиги будут приходить с тележками денег :P
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://курс.ком.юа/novost/850050-wsj-v ... a-rossijan
Цікаво як вони збираються відрізняти готівкові $100 в мордорі від готівкових $100 на Україні та інших странах? Якшо так зроблять то всі $ з рф повезуть на обмін до білорашки, Казахстану та інших країн СНД що зробить ефект доміно як з рублем СРСР у 90х.
v0f41k
 
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