В США предлагают прекратить обращение купюр в $100 по всему миру, чтоб наказать россиян
Чтобы россияне почувствовали санкционное давление, властям США нужно немедленно прекратить обращение во всем мире 100-долларовых банкнот. Об этом пишет научный сотрудник Института Гувера Маркос Куналакис в колонке для The Wall Street Journal. "В течение многих лет россияне покупали банкноты номиналом 100 долларов, пряча их дома под матрасами", - пишет Куналакис. На начало 2022 года россияне держали в наличке 5,425 трлн рублей, или 74,6 млрд долларов. Еще 92,8 млрд долларов - в банках. Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства ввиду текущей ситуации в РФ. "Сбережения россиян превратятся в бумагу", - пишет он, полагая, что это может вызвать социальный взрыв в России. К тому же, по его словам, 80% таких купюр находятся за пределами США и "подпитывают" теневую экономику по всему миру, а также позволяют таким странам как Иран и Венесуэла обходить санкции. "Даже само начало политических дебатов об упразднении 100-долларовой банкноты всколыхнуло бы ситуацию в России, Иране и Венесуэле. Это само по себе может сильнее нарушить политический статус-кво господина Путина, чем многие санкции", - заключает Куналакис.
Срочно меняем на мелкие, до $10! Напоминает голливудские боевики, где террористы требуют миллион долларов в мелких купюрах. Это ж оставшимся "Суркисам" никаких трейлеров не хватит для вывоза валюты. Матрасы в украинских хатах станут не нужны, можно будет спать просто на пачках купюр. А покупатели недвиги будут приходить с тележками денег
https://курс.ком.юа/novost/850050-wsj-v ... a-rossijan Цікаво як вони збираються відрізняти готівкові $100 в мордорі від готівкових $100 на Україні та інших странах? Якшо так зроблять то всі $ з рф повезуть на обмін до білорашки, Казахстану та інших країн СНД що зробить ефект доміно як з рублем СРСР у 90х.
а вы думаете зачем они прогнули полевропы чтобы они в рублях платили за енергоресурсы...теперь вечноозабоченные продают бакс по 57 россии получается. В сутки почти на 2 миллиарда евро у россии покупают нефти,угля и газа и это не считаем золото,алмазы и лес. Может я в чём то неправ но думаю большинство согласится что мы ожидали другого эффекта от МОЩНЫХ санкций за всю историю человечества.
v0f41k написав:https://курс.ком.юа/novost/850050-wsj-v-ssha-predlagajut-izjat-iz-oborota-kupjuri-v-100-chtobi-unichtozhit-nakoplenija-rossijan Цікаво як вони збираються відрізняти готівкові $100 в мордорі від готівкових $100 на Україні та інших странах? Якшо так зроблять то всі $ з рф повезуть на обмін до білорашки, Казахстану та інших країн СНД що зробить ефект доміно як з рублем СРСР у 90х.
Никто это всерьез не воспринимает. Это кто то ляпнул невпопад.