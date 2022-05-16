Испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу магазинов в России уже этим летом.
Об этом «Известиям» заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:31
Испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу магазинов в России уже этим летом.
Об этом «Известиям» заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:36
На рф макдак, кока-кола и остальные запускаются через местные прокладки с небольшим ребрендингом.
А в Украине почему Мас не работает? Санкции объявил?
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:53
які саме ритуали має на увазі пані Юлія Б., та чи звільнено працівників чи Мак нараховує їм заробітню плату, хз.
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