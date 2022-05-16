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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:31

Испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу магазинов в России уже этим летом.

Об этом «Известиям» заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:36

На рф макдак, кока-кола и остальные запускаются через местные прокладки с небольшим ребрендингом.

А в Украине почему Мас не работает? Санкции объявил?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:53

  Вкладчик1234 написав:А в Украине почему Мас не работает? Санкции объявил?

У нас у всіх різні ритуали, пов’язані з МакДональдз, але є спільне — всі вони нині неможливі через війну
які саме ритуали має на увазі пані Юлія Б., та чи звільнено працівників чи Мак нараховує їм заробітню плату, хз.
Сьогодні наші працівники волонтерять
kulikrom
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Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії – Bloomberg
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/8/687946/
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