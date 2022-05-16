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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 31323334 Додано: Вів 21 чер, 2022 14:55 Камикадзе написав: При цене нефти 100 долларов (к примеру) европецы для покупки бареля за рубли должны продать 100 долларов какой-бы курс в россия не устанавливала. Европецам их курс фиолетово. На них влияет только цена за барель в валюте.



Для россии в рублях при курсе 57 выручка экспортеров вдвое меньше, чем была при курсе 114 в феврале - марте при сохранении тех же рублевых расходов. Соответственно меньше прибыль, меньше пошлины и другие доходы бюджета.

Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). Соответственно импортеры валюту почти не покупают, валюта оказалась не нужна.



Продажа энергоносителей за рубли ничего не меняет, вместо валютной выручки за газ валюту запишут в балансе как валютная выручка от продажи рублей, тот же ... только вид сбоку При цене нефти 100 долларов (к примеру) европецы для покупки бареля за рубли должны продать 100 долларов какой-бы курс в россия не устанавливала. Европецам их курс фиолетово. На них влияет только цена за барель в валюте.Для россии в рублях при курсе 57 выручка экспортеров вдвое меньше, чем была при курсе 114 в феврале - марте при сохранении тех же рублевых расходов. Соответственно меньше прибыль, меньше пошлины и другие доходы бюджета.Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). Соответственно импортеры валюту почти не покупают, валюта оказалась не нужна.Продажа энергоносителей за рубли ничего не меняет, вместо валютной выручки за газ валюту запишут в балансе как валютная выручка от продажи рублей, тот же ... только вид сбоку

Все правильно.

Тільки не зрозуміло чому в них ціни не падають(а навпаки ростуть).

По ідеї ціни на імпортні товари мають падати... Все правильно.Тільки не зрозуміло чому в них ціни не падають(а навпаки ростуть).По ідеї ціни на імпортні товари мають падати... andrijk777

Повідомлень: 3738 З нами з: 11.11.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 чер, 2022 15:43 Камикадзе написав: ..

Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). .. ..Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..

импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай. Также на сальдо баланса сильно повлиял запрет на вывод иностранными компаниями дивидендов в валюте - они тупо сидят в рубле и чешут рэпу. Те, кто не свалил.

По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

Еще одно, наверно всем надо знать. Санкции на промтовары с Европы, типа станков обошли уже в апреле, товары банально прут через Турцию и казахов. Получается чуть дороже и дольше, но терпимо.

Только там, где есть контроль США на товары двойного назначения, все жестко, в первую очередь речь о полупроводниках. Там только через Китай импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай. Также на сальдо баланса сильно повлиял запрет на вывод иностранными компаниями дивидендов в валюте - они тупо сидят в рубле и чешут рэпу. Те, кто не свалил.По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.Еще одно, наверно всем надо знать. Санкции на промтовары с Европы, типа станков обошли уже в апреле, товары банально прут через Турцию и казахов. Получается чуть дороже и дольше, но терпимо.Только там, где есть контроль США на товары двойного назначения, все жестко, в первую очередь речь о полупроводниках. Там только через Китай sequence Повідомлень: 6592 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1957 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 чер, 2022 15:56 sequence написав: По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

Капець "простой пример".

Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали(і вітчизняні теж), хоч долар подешевшав з 75 до 55? Капець "простой пример".Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали(і вітчизняні теж), хоч долар подешевшав з 75 до 55? andrijk777

Повідомлень: 3738 З нами з: 11.11.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 чер, 2022 16:17 andrijk777 написав: sequence написав: По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

Капець "простой пример".

Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали, хоч долар подешевшав з 75 до 55? Капець "простой пример".Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали, хоч долар подешевшав з 75 до 55?

Авто - это очень сложный товар. Сложнее только самолеты.

Большинство заводов работали с разной степенью локализации (30-80%) и отказ от поставок с Европы и Украины (те же жгуты) привели к остановке сборочных конвееров.

Дилеры воспользовались дефицитом и взвинтили цены. Кто из автопроизводителей оттуда уходит с концами, а кто нет, еще до конца не ясно, а местные производители типа Соллерса мучительно ищут замену запчастям, с потенциальным ухудшением качества. Основная проблема в сложной электронике, типа плат управления Бош, их не хватало (по всему миру) еще до войны, сейчас тупо нет.

Короче, из тачек им массово доступен только Китай.

Насколько это критично и можно ли жить без БМВ - вопрос не ко мне. Как показал наш опыт, без Макдональдса выжить (с чудовищным трудом) можно.

Это не та тема, из-за которой остановится война Авто - это очень сложный товар. Сложнее только самолеты.Большинство заводов работали с разной степенью локализации (30-80%) и отказ от поставок с Европы и Украины (те же жгуты) привели к остановке сборочных конвееров.Дилеры воспользовались дефицитом и взвинтили цены. Кто из автопроизводителей оттуда уходит с концами, а кто нет, еще до конца не ясно, а местные производители типа Соллерса мучительно ищут замену запчастям, с потенциальным ухудшением качества. Основная проблема в сложной электронике, типа плат управления Бош, их не хватало (по всему миру) еще до войны, сейчас тупо нет.Короче, из тачек им массово доступен только Китай.Насколько это критично и можно ли жить без БМВ - вопрос не ко мне. Как показал наш опыт, без Макдональдса выжить (с чудовищным трудом) можно.Это не та тема, из-за которой остановится война sequence Повідомлень: 6592 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1957 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 11:40 sequence написав: Камикадзе написав: ..

Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). .. ..Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..

импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай. импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай.





Доля Китая в импорте Росии была менее 30 %. "Западный" импорт рос быстрее китайского.



2402 содали мощную турбулентность и толкнули качели в сторону сильного профицита тб. Достигнув верхней точки качели начнут обратное движение (рост параллельного импорта и падение сырьевого экспорта).

В любом случае внешняя торговля со временем сбалансируется на каком то нижнем уровне. Но такие качели не могут сразу остановиться, болтать будет долго.



Статистика импорта

Основными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были:



Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к 2020 году).

Германия – 57,0 млрд долл. США (135,7%).

Нидерланды – 46,4 млрд долл. США (162,6%),

США – 34,4 млрд долл. США (143,6%).

Турция – 33,0 млрд долл. США (157,0%).

Италия – 31,4 млрд долл. США (154,7%).

Республика Корея – 29,9 млрд долл. США (152,2%).

Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. США (3,4%).

Польша – 22,5 млрд долл. США (156,2%),

Франция – 22,0 млрд долл. США (172,8%). Доля Китая в импорте Росии была менее 30 %. "Западный" импорт рос быстрее китайского.2402 содали мощную турбулентность и толкнули качели в сторону сильного профицита тб. Достигнув верхней точки качели начнут обратное движение (рост параллельного импорта и падение сырьевого экспорта).В любом случае внешняя торговля со временем сбалансируется на каком то нижнем уровне. Но такие качели не могут сразу остановиться, болтать будет долго.Статистика импортаОсновными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были:Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к 2020 году).Германия – 57,0 млрд долл. США (135,7%).Нидерланды – 46,4 млрд долл. США (162,6%),США – 34,4 млрд долл. США (143,6%).Турция – 33,0 млрд долл. США (157,0%).Италия – 31,4 млрд долл. США (154,7%).Республика Корея – 29,9 млрд долл. США (152,2%).Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. США (3,4%).Польша – 22,5 млрд долл. США (156,2%),Франция – 22,0 млрд долл. США (172,8%). Камикадзе Повідомлень: 1989 З нами з: 04.09.11 Подякував: 589 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 13:33 Камикадзе написав: sequence написав: Камикадзе написав: ..

Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). .. ..Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..

импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай. импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай.





Доля Китая в импорте Росии была менее 30 %. "Западный" импорт рос быстрее китайского.



2402 содали мощную турбулентность и толкнули качели в сторону сильного профицита тб. Достигнув верхней точки качели начнут обратное движение (рост параллельного импорта и падение сырьевого экспорта).

В любом случае внешняя торговля со временем сбалансируется на каком то нижнем уровне. Но такие качели не могут сразу остановиться, болтать будет долго.



Статистика импорта

Основными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были:



Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к 2020 году).

Германия – 57,0 млрд долл. США (135,7%).

Нидерланды – 46,4 млрд долл. США (162,6%),

США – 34,4 млрд долл. США (143,6%).

Турция – 33,0 млрд долл. США (157,0%).

Италия – 31,4 млрд долл. США (154,7%).

Республика Корея – 29,9 млрд долл. США (152,2%).

Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. США (3,4%).

Польша – 22,5 млрд долл. США (156,2%),

Франция – 22,0 млрд долл. США (172,8%). Доля Китая в импорте Росии была менее 30 %. "Западный" импорт рос быстрее китайского.2402 содали мощную турбулентность и толкнули качели в сторону сильного профицита тб. Достигнув верхней точки качели начнут обратное движение (рост параллельного импорта и падение сырьевого экспорта).В любом случае внешняя торговля со временем сбалансируется на каком то нижнем уровне. Но такие качели не могут сразу остановиться, болтать будет долго.Статистика импортаОсновными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были:Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к 2020 году).Германия – 57,0 млрд долл. США (135,7%).Нидерланды – 46,4 млрд долл. США (162,6%),США – 34,4 млрд долл. США (143,6%).Турция – 33,0 млрд долл. США (157,0%).Италия – 31,4 млрд долл. США (154,7%).Республика Корея – 29,9 млрд долл. США (152,2%).Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. США (3,4%).Польша – 22,5 млрд долл. США (156,2%),Франция – 22,0 млрд долл. США (172,8%). Если посмотреть рекламу на орковских ресурсах то их тема одни китайские авто. Только изредка распродают остатки "рено". Если посмотреть рекламу на орковских ресурсах то их тема одни китайские авто. Только изредка распродают остатки "рено". otg Повідомлень: 2844 З нами з: 14.08.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:46 sequence написав: Камикадзе написав: ..

Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). .. ..Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..

импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай. импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (







https://www.ixbt.com/news/2022/06/08/kitaj-kak-zhe-tak-knr-rezko-sokratil-postavki-tovarov-v-rossiju-a-belorussija-vpervye-oboshla-germaniju.html

Китай, как же так? КНР резко сократила поставки товаров в Россию

Поставки от давних стран-партнёров России, на которые в 2021 году пришлась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% за год. Экспорт сократил даже Китай, который не присоединился к антироссийским санкциям. Поставки из КНР снижаются с начала года: в январе экспорт из Китая оценивался в $7,4 млрд, в феврале — в $5,3 млрд, в марте — в $3,8 млрд. К концу апреля он достиг $3,7 млрд. Поставки от давних стран-партнёров России, на которые в 2021 году пришлась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% за год. Экспорт сократил даже Китай, который не присоединился к антироссийским санкциям. Поставки из КНР снижаются с начала года: в январе экспорт из Китая оценивался в $7,4 млрд, в феврале — в $5,3 млрд, в марте — в $3,8 млрд. К концу апреля он достиг $3,7 млрд. Камикадзе Повідомлень: 1989 З нами з: 04.09.11 Подякував: 589 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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