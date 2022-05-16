Додано: Вів 21 чер, 2022 16:17

andrijk777 написав: sequence написав: По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.

Капець "простой пример".

Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали, хоч долар подешевшав з 75 до 55? Капець "простой пример".Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали, хоч долар подешевшав з 75 до 55?

Авто - это очень сложный товар. Сложнее только самолеты.Большинство заводов работали с разной степенью локализации (30-80%) и отказ от поставок с Европы и Украины (те же жгуты) привели к остановке сборочных конвееров.Дилеры воспользовались дефицитом и взвинтили цены. Кто из автопроизводителей оттуда уходит с концами, а кто нет, еще до конца не ясно, а местные производители типа Соллерса мучительно ищут замену запчастям, с потенциальным ухудшением качества. Основная проблема в сложной электронике, типа плат управления Бош, их не хватало (по всему миру) еще до войны, сейчас тупо нет.Короче, из тачек им массово доступен только Китай.Насколько это критично и можно ли жить без БМВ - вопрос не ко мне. Как показал наш опыт, без Макдональдса выжить (с чудовищным трудом) можно.Это не та тема, из-за которой остановится война