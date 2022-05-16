Камикадзе написав:При цене нефти 100 долларов (к примеру) европецы для покупки бареля за рубли должны продать 100 долларов какой-бы курс в россия не устанавливала. Европецам их курс фиолетово. На них влияет только цена за барель в валюте.
Для россии в рублях при курсе 57 выручка экспортеров вдвое меньше, чем была при курсе 114 в феврале - марте при сохранении тех же рублевых расходов. Соответственно меньше прибыль, меньше пошлины и другие доходы бюджета. Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). Соответственно импортеры валюту почти не покупают, валюта оказалась не нужна.
Продажа энергоносителей за рубли ничего не меняет, вместо валютной выручки за газ валюту запишут в балансе как валютная выручка от продажи рублей, тот же ... только вид сбоку
Все правильно. Тільки не зрозуміло чому в них ціни не падають(а навпаки ростуть). По ідеї ціни на імпортні товари мають падати...
Камикадзе написав:.. Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..
импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай. Также на сальдо баланса сильно повлиял запрет на вывод иностранными компаниями дивидендов в валюте - они тупо сидят в рубле и чешут рэпу. Те, кто не свалил. По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом. Еще одно, наверно всем надо знать. Санкции на промтовары с Европы, типа станков обошли уже в апреле, товары банально прут через Турцию и казахов. Получается чуть дороже и дольше, но терпимо. Только там, где есть контроль США на товары двойного назначения, все жестко, в первую очередь речь о полупроводниках. Там только через Китай
sequence написав: По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.
Капець "простой пример". Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали(і вітчизняні теж), хоч долар подешевшав з 75 до 55?
sequence написав: По поводу - почему у них растут цены, все более менее понятно. Уход иностранцев (отнюдь не всех) повлек ослабление конкуренции, также порвались многие цепочки промышленной кооперации. На простом примере - семена, гербициды брали импортные, пропал импорт, свой монополист взвинтил цены. И так кругом.
Капець "простой пример". Давайте приклад попростіше - авто. Чому іноземні авто подорожчали, хоч долар подешевшав з 75 до 55?
Авто - это очень сложный товар. Сложнее только самолеты. Большинство заводов работали с разной степенью локализации (30-80%) и отказ от поставок с Европы и Украины (те же жгуты) привели к остановке сборочных конвееров. Дилеры воспользовались дефицитом и взвинтили цены. Кто из автопроизводителей оттуда уходит с концами, а кто нет, еще до конца не ясно, а местные производители типа Соллерса мучительно ищут замену запчастям, с потенциальным ухудшением качества. Основная проблема в сложной электронике, типа плат управления Бош, их не хватало (по всему миру) еще до войны, сейчас тупо нет. Короче, из тачек им массово доступен только Китай. Насколько это критично и можно ли жить без БМВ - вопрос не ко мне. Как показал наш опыт, без Макдональдса выжить (с чудовищным трудом) можно. Это не та тема, из-за которой остановится война
Камикадзе написав:.. Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..
импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай.
Доля Китая в импорте Росии была менее 30 %. "Западный" импорт рос быстрее китайского.
2402 содали мощную турбулентность и толкнули качели в сторону сильного профицита тб. Достигнув верхней точки качели начнут обратное движение (рост параллельного импорта и падение сырьевого экспорта). В любом случае внешняя торговля со временем сбалансируется на каком то нижнем уровне. Но такие качели не могут сразу остановиться, болтать будет долго.
Статистика импорта Основными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были:
Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к 2020 году). Германия – 57,0 млрд долл. США (135,7%). Нидерланды – 46,4 млрд долл. США (162,6%), США – 34,4 млрд долл. США (143,6%). Турция – 33,0 млрд долл. США (157,0%). Италия – 31,4 млрд долл. США (154,7%). Республика Корея – 29,9 млрд долл. США (152,2%). Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. США (3,4%). Польша – 22,5 млрд долл. США (156,2%), Франция – 22,0 млрд долл. США (172,8%).
Камикадзе написав:.. Из-за санкций образовался огромный профицит торгового баланса: импорт забанен моментально, а экспорт продолжается (санкции пока еще не скоро его коснутся). ..
импорт не забанен, основным грузоотправителем был и остается (сильно растет) Китай.
Доля Китая в импорте Росии была менее 30 %. "Западный" импорт рос быстрее китайского.
2402 содали мощную турбулентность и толкнули качели в сторону сильного профицита тб. Достигнув верхней точки качели начнут обратное движение (рост параллельного импорта и падение сырьевого экспорта). В любом случае внешняя торговля со временем сбалансируется на каком то нижнем уровне. Но такие качели не могут сразу остановиться, болтать будет долго.
Статистика импорта Основными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были:
Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к 2020 году). Германия – 57,0 млрд долл. США (135,7%). Нидерланды – 46,4 млрд долл. США (162,6%), США – 34,4 млрд долл. США (143,6%). Турция – 33,0 млрд долл. США (157,0%). Италия – 31,4 млрд долл. США (154,7%). Республика Корея – 29,9 млрд долл. США (152,2%). Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. США (3,4%). Польша – 22,5 млрд долл. США (156,2%), Франция – 22,0 млрд долл. США (172,8%).
Если посмотреть рекламу на орковских ресурсах то их тема одни китайские авто. Только изредка распродают остатки "рено".
В январе-марте 2022 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 30,4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 38,2 млрд долларов.
По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 3 месяца 2022 года ввоз товаров из Китая в Россию составил 16,4 млрд долларов, на 25,9% больше, чем годом ранее. Поставки из России в Китай выросли на 34,1% до 21,7 млрд долларов.https://seanews.ru/2022/05/12/tovaroobo ... 2022-goda/