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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:54

  otg написав:В январе-марте 2022 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 30,4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 38,2 млрд долларов.

По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 3 месяца 2022 года ввоз товаров из Китая в Россию составил 16,4 млрд долларов, на 25,9% больше, чем годом ранее. Поставки из России в Китай выросли на 34,1% до 21,7 млрд долларов.https://seanews.ru/2022/05/12/tovaroobo ... 2022-goda/

А до чого тут "январь-март"??? Війна почалась 24 лютого. Статистика за січень-лютий-березень не є показником.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:04

ще один удар під дих москальській вражині
горіти лаптям сраним в АДу за содіянне


США внесли в чорний список пʼять китайських компаній за допомогу армії РФ
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/29/688661/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:42

🔎 З цієї статті ви дізнаєтесь

1. Росіяни другі у світі за кількістю супер'яхт.
2. Вони відключають судна від світової системи стеження або ховають в офшорах.
3. Росія посіла 5 місце серед інвесторів у нерухомість Дубая та Туреччини.
4. Улюблені бізнес-схеми росіян: офшори, підставні компанії, підставні власники.

https://youcontrol.com.ua/articles/rosi ... iut-mayno/
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47

малесенький оффтоп

Якi компанії продовжують працювати в рф і сплачувати податки у російський бюджет:
https://war-sponsors.com/?gclid=EAIaIQo ... gJRAPD_BwE
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:06

Че там рашка капут ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:10

  sani_2012 написав:Че там рашка капут ?
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