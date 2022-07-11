otg написав:В январе-марте 2022 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 30,4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 38,2 млрд долларов.
По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 3 месяца 2022 года ввоз товаров из Китая в Россию составил 16,4 млрд долларов, на 25,9% больше, чем годом ранее. Поставки из России в Китай выросли на 34,1% до 21,7 млрд долларов.https://seanews.ru/2022/05/12/tovaroobo ... 2022-goda/
А до чого тут "январь-март"??? Війна почалась 24 лютого. Статистика за січень-лютий-березень не є показником.
1. Росіяни другі у світі за кількістю супер'яхт. 2. Вони відключають судна від світової системи стеження або ховають в офшорах. 3. Росія посіла 5 місце серед інвесторів у нерухомість Дубая та Туреччини. 4. Улюблені бізнес-схеми росіян: офшори, підставні компанії, підставні власники.
Вкладчик1234 написав:А в Украине почему Мас не работает? Санкции объявил?
офіційно: вони ще не не визначили технологічні процеси на випадок повітряної тривоги. Вони не можуть просто взяти і продовжувати працювати під час повітряних тривог, не забезпечивши сховище як мінімум для персоналу. Алгоритм, як вигнати вільнолюдей з закладу під час повітряної тривоги, поки ті недоїли пиріжок не відпрацьований. Більше того, технологічний приготуванная їжі такий, що внаслідок евакуації багато продуктів прийдеться викинути.