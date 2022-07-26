Російські ФПГ вже в YouСontrol
|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:08
База пропагандистів тепер в RuAssets
Російські ФПГ вже в YouСontrol
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:28
Volkswagen может продать свой завод в Калуге компании «Азия Авто» из Казахстана. Наличие лицензии на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda позволит новым собственникам полностью сохранить производство в России, а немецкому концерну выйти из прямого владения активом, чтобы избежать санкций со стороны США и Евросоюза.
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:39
Грйс-мэн там же крупновузлове збирання. Немає комплектуючих. Народний автомобіль без подушок і євро 0?
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:46
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:46
Возможно для агрессоров - нет, а для казахских партнёров - есть?
Ещё часть ритейла сменила владельцев на турецких, немного провели ребрендинг (поменяли пару букв) - и работают дальше, как обычно. Ширпотреб и так возили из Турции и Китая, так что им всё равно какую этикетку и вывеску клеить.
Самсунг тоже возит электронику из Казахстана, причём делает вид, что ничего не знает, хотя линейный персонал в рф остался тот же самый и продолжает работать. Может на другое юрлицо оформились, я подробностей не знаю
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:55
Грйс-мэн ой, щось казахські уже й не дуже партнери. Та і у панди одностороння любов)
|