Додано: Чет 28 лип, 2022 18:37

Автозавод АВТОВАЗ может перейти на шестидневную рабочую неделю с 29 августа 2022 года



На АВТОВАЗе подготовили проект приказа о новом режиме работы, который может начать действовать с 15 августа 2022 года. Предварительный график производства автомобилей Lada раскрыли в сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте».



Новый документ отменит действие предыдущих приказов о введении режима неполной рабочей недели. Согласно новому приказу, с 15 по 28 августа 2022 года автосборочные линии Lada Granta и Lada Niva будут работать 5 дней в неделю: «Гранту» будут выпускать в две смены, а внедорожники «Нива» — в одну смену.



С 29 августа по 27 ноября 2022 года на предприятии планируют ввести 6-дневную рабочую неделю: для конвейера Lada Granta — с понедельника по субботу в две смены, для Lada Niva — с понедельника по субботу в одну смену. Кроме того планируется возобновление производства на линии B0, где выпускают модели Lada Largus и Xray. Так, с 29 августа по 27 ноября 2022 года линия B0 будет работать с понедельника по субботу в две смены.



Кроме того, уточняется, что новым приказом также установят время рабочих смен: дневная — с 7:00 до 15:45, вечерняя — с 17:45 до 02:15.



Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ выпускает модели Lada Granta и Niva Legend. В ближайшее время ограниченными партиями выпустят Niva Travel и Lada Largus с китайскими комплектующими. Производство флагмана — Lada Vesta — планируют возобновить только в первом квартале следующего года.