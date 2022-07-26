Російські ФПГ вже в YouСontrol
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:08
База пропагандистів тепер в RuAssets
Російські ФПГ вже в YouСontrol
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:28
Volkswagen может продать свой завод в Калуге компании «Азия Авто» из Казахстана. Наличие лицензии на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda позволит новым собственникам полностью сохранить производство в России, а немецкому концерну выйти из прямого владения активом, чтобы избежать санкций со стороны США и Евросоюза.
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:39
Грйс-мэн там же крупновузлове збирання. Немає комплектуючих. Народний автомобіль без подушок і євро 0?
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:46
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:46
Возможно для агрессоров - нет, а для казахских партнёров - есть?
Ещё часть ритейла сменила владельцев на турецких, немного провели ребрендинг (поменяли пару букв) - и работают дальше, как обычно. Ширпотреб и так возили из Турции и Китая, так что им всё равно какую этикетку и вывеску клеить.
Самсунг тоже возит электронику из Казахстана, причём делает вид, что ничего не знает, хотя линейный персонал в рф остался тот же самый и продолжает работать. Может на другое юрлицо оформились, я подробностей не знаю
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:55
Грйс-мэн ой, щось казахські уже й не дуже партнери. Та і у панди одностороння любов)
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:37
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Автозавод АВТОВАЗ может перейти на шестидневную рабочую неделю с 29 августа 2022 года
На АВТОВАЗе подготовили проект приказа о новом режиме работы, который может начать действовать с 15 августа 2022 года. Предварительный график производства автомобилей Lada раскрыли в сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте».
Новый документ отменит действие предыдущих приказов о введении режима неполной рабочей недели. Согласно новому приказу, с 15 по 28 августа 2022 года автосборочные линии Lada Granta и Lada Niva будут работать 5 дней в неделю: «Гранту» будут выпускать в две смены, а внедорожники «Нива» — в одну смену.
С 29 августа по 27 ноября 2022 года на предприятии планируют ввести 6-дневную рабочую неделю: для конвейера Lada Granta — с понедельника по субботу в две смены, для Lada Niva — с понедельника по субботу в одну смену. Кроме того планируется возобновление производства на линии B0, где выпускают модели Lada Largus и Xray. Так, с 29 августа по 27 ноября 2022 года линия B0 будет работать с понедельника по субботу в две смены.
Кроме того, уточняется, что новым приказом также установят время рабочих смен: дневная — с 7:00 до 15:45, вечерняя — с 17:45 до 02:15.
Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ выпускает модели Lada Granta и Niva Legend. В ближайшее время ограниченными партиями выпустят Niva Travel и Lada Largus с китайскими комплектующими. Производство флагмана — Lada Vesta — планируют возобновить только в первом квартале следующего года.
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