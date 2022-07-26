да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:21
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:21
Латвия сообщила, что продолжает закупать российский газ
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze возобновил закупку российского топлива, но через посредника, сообщил ее глава Айгарс Калвитис. Рассказать, через кого идут поставки газа в Латвию, он отказался. Оплата проходит в евро.
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