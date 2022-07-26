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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:17

konstantin kirovograd я ж не заперечую.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:19

  kirilll22 написав:
  konstantin kirovograd написав:
  kirilll22 написав: коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...


а что в октябре
последняя турбина СП-1 сломается. остальные- уже или просто потерялись. где-то

и че? Европа к этому уже готовится
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:21

  Shaman написав:и че? Европа к этому уже готовится

да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:21

Латвия сообщила, что продолжает закупать российский газ

Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze возобновил закупку российского топлива, но через посредника, сообщил ее глава Айгарс Калвитис. Рассказать, через кого идут поставки газа в Латвию, он отказался. Оплата проходит в евро.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:38

Пора нам кидати по них ракети :mrgreen: а то щось їхній курс 60-65 з НАЙЖОРСТОКІШИМИ 100500тими пакетами санкцій (хі-хі - хоч тут зовсім не смішно!) - якось до дупи їхній економіці.

А мало - мало б бути так в оркостані, як в цій пісні! :mrgreen:
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  #<1 ... 36373839
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