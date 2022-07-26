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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:19
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:21
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:21
Латвия сообщила, что продолжает закупать российский газ
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze возобновил закупку российского топлива, но через посредника, сообщил ее глава Айгарс Калвитис. Рассказать, через кого идут поставки газа в Латвию, он отказался. Оплата проходит в евро.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:38
Пора нам кидати по них ракети а то щось їхній курс 60-65 з НАЙЖОРСТОКІШИМИ 100500тими пакетами санкцій (хі-хі - хоч тут зовсім не смішно!) - якось до дупи їхній економіці.
А мало - мало б бути так в оркостані, як в цій пісні!
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:56
Американські інвестиційні банки Citi та JPMorgan з кінця липня почали розривати кореспондентські відносини з російськими банками.
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:57
В июне экспорт из Италии в Турцию возрос на 87% в годовом выражении. Это уникальный случай за более чем десять лет торговли с Турцией.
Итальянская газета Corriere della sera пришла к выводу, что это связано с операциями по обходу антироссийских санкций.
В июне сумма экспорта из Италии в Турцию составила €1,4 млрд, что на €500 млн больше, чем, например, в феврале.
"Этот бум тем более удивителен, что за последний год турецкая лира почти вдвое обесценилась по отношению к евро, что сделало импорт из Италии намного более дорогим для местного бизнеса", - говорится в материале.
Но и турецкий экспорта в РФ с февраля по июнь также резко увеличился, примерно на $400 млн в месяц .
"Потоки товаров и услуг из Турции в Россию никогда не были такими сильными, как никогда не были такими сильными потоки из Италии в саму Турцию", - пишет газета.
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